Khủng hoảng chấn thương ở derby Manchester

MU và Man City đang đối diện với cơn bão chấn thương khi có tới 13 cầu thủ đứng trước nguy cơ vắng mặt ở derby Manchester vào ngày 14/9.

Omar Marmoush là ca chấn thương mới nhất của Man City. Ảnh: Reuters.

Omar Marmoush là cái tên mới nhất trong danh sách thương binh của Man City. Tiền đạo người Ai Cập gặp chấn thương dây chằng gối trong trận vòng loại World Cup 2026 với Burkina Faso. Anh xuất hiện với nạng và nẹp ở chân phải, khiến người hâm mộ Man City lo lắng.

Ngoài Marmoush, Pep Guardiola còn đối mặt với hàng loạt ca chấn thương khác. Rayan Cherki rách cơ đùi và phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng. Kalvin Phillips cùng Mateo Kovacic vẫn chưa bình phục sau ca phẫu thuật gót chân.

Hàng thủ Man City cũng chịu tổn thất lớn khi Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov và John Stones đều gặp vấn đề thể lực, trong đó Stones vừa phải rời đội tuyển Anh vì đau cơ.

Trên hàng công, Phil Foden và Savinho chưa chắc kịp trở lại sau khi bỏ lỡ trận thua Brighton. Rico Lewis và Nico O’Reilly đều không tham gia đợt tập trung U21 Anh, tình trạng sức khỏe chưa được xác định.

Cunha bỏ ngỏ khả năng ra sân ở derby Manchester.

Bên phía MU, tình hình của HLV Ruben Amorim cũng không khá hơn khi 4 cầu thủ bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trung vệ Lisandro Martinez vẫn ngồi ngoài từ tháng 2 sau chấn thương dây chằng chéo trước.

Tân binh Matheus Cunha và tiền vệ Mason Mount dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Burnley và chưa chắc góp mặt ở trận derby. Riêng hậu vệ Diogo Dalot cũng đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại do thể lực chưa đảm bảo.

Trận derby tại vòng 4 Premier League sắp tới sẽ là cơ hội để những cầu thủ trẻ hoặc tân binh khẳng định bản thân, trong bối cảnh nhiều ngôi sao không thể góp mặt.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.