Brazil khép lại vòng loại World Cup trong hỗn loạn

Brazil gục ngã 0-1 trước Bolivia ở El Alto sáng 10/9, khép lại vòng loại bằng kỷ lục buồn và những lời công kích dữ dội từ Chủ tịch LĐBĐ Samir Xaud.

Thất bại trước Bolivia trên độ cao 4.100 mét ở El Alto không chỉ phơi bày sự bế tắc về chuyên môn của Brazil, mà còn biến đêm cuối vòng loại World Cup 2026 thành một cuộc tranh cãi ầm ĩ kéo dài từ sân cỏ đến hậu trường.

Thất bại cay đắng ở độ cao nghẹt thở

Đã sớm giành vé đi World Cup, nhưng Brazil vẫn tung ra nhiều trụ cột trong chuyến làm khách tại Bolivia. HLV Carlo Ancelotti cẩn trọng sử dụng Marquinhos, Raphinha rồi trao cơ hội cho thần đồng Estevão. Tuy nhiên, "Selecao" gần như không tạo được dấu ấn nào. Trên mặt cỏ mỏng manh của El Alto, các ngôi sao áo vàng xanh rệu rã, bất lực trước sức ép cả từ đối thủ lẫn bầu không khí loãng đặc trưng của vùng cao nguyên.

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một, khi Bruno Guimarães phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Bolivia mở tỷ số từ chấm 11 m. Đó cũng là bàn thắng duy nhất, đưa đội chủ nhà tới suất play-off liên lục địa, trong khi Brazil khép lại chiến dịch bằng thất bại đáng xấu hổ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil Samir Xaud nổ tung sự giận dữ. Trả lời Globo, ông không chỉ phàn nàn về điều kiện thi đấu mà còn cáo buộc ban tổ chức và lực lượng liên quan đã biến trận cầu thành một “trò hề”.

“Chúng tôi đến đây để chơi bóng, nhưng những gì xảy ra là chống lại bóng đá. Chúng tôi phải đấu với trọng tài, với cảnh sát, và thậm chí cả các cậu bé nhặt bóng. Bóng bị cố tình ném lung tung để làm gián đoạn trận đấu. Đó là một mớ hỗn loạn không thể chấp nhận”, Xaud bức xúc.

Ông cũng nhấn mạnh, “Ở Brazil, chúng tôi luôn chào đón các đội bóng bằng sự nồng hậu. Nhưng ở đây, đội tuyển phải chịu sự đối xử thô bạo từ cảnh sát và sự thiếu công bằng trên sân. Tôi hy vọng CONMEBOL có biện pháp, vì tất cả đã được ghi hình. Đây là điều sỉ nhục cho bóng đá Nam Mỹ”.

Căng thẳng từ sân đến khán đài

Sự cố với lực lượng nhặt bóng trở thành điểm nóng khi Brazil nỗ lực dồn lên trong hiệp hai. Nhiều quả bóng bị ném vào sân cùng lúc khiến trận đấu liên tục gián đoạn, cầu thủ Brazil bức xúc phản ứng dữ dội, còn bầu không khí vốn căng thẳng càng thêm hỗn loạn.

Rodrigo Caetano, điều phối viên đội tuyển, cũng không giữ được bình tĩnh: “Bolivia có công lao của họ, nhưng trận đấu này giống như một môn thể thao khác. Chúng ta phải cải thiện bóng đá, nhưng những điều này không thể bị bỏ qua”.

Thất bại ở El Alto khép lại vòng loại với dấu mốc tệ hại bậc nhất lịch sử Brazil: 28 điểm sau 18 trận, chỉ thắng 8, hòa 4 và thua 6 - tỷ lệ thắng không tới 51%, thấp hơn cả giai đoạn khủng hoảng trước World Cup 2002. Đây là lần đầu tiên Brazil không vượt mốc 30 điểm trong một kỳ vòng loại.

Dù vậy, điều đáng lo là thành tích tuyển Brazil đang thụt lùi.

Dẫu vậy, với việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, khu vực Nam Mỹ có tới 6 suất trực tiếp, giúp Brazil thoát cảnh phải đá play-off. Họ vẫn sẽ được xếp hạt giống nhờ thứ hạng FIFA, nhưng chiến dịch vòng loại này để lại nhiều hoài nghi hơn là sự yên tâm.

Sau hàng loạt biến động trên ghế HLV - ba đời thuyền trưởng trước khi Ancelotti tiếp quản - Brazil khép lại vòng loại bằng hình ảnh rệu rã và đầy tranh cãi. Thay vì một màn thử nghiệm nhẹ nhàng, họ kết thúc bằng thất bại muối mặt, kỷ lục buồn và những lời công kích nảy lửa từ chính lãnh đạo cấp cao nhất.

El Alto không chỉ cướp đi điểm số của Brazil, mà còn phơi bày những vết nứt lớn trong cách đội bóng số một Nam Mỹ chuẩn bị cho World Cup. Và quan trọng hơn, nó để lại một dư vị đắng nghét: khi bóng đá bị kéo ra khỏi sự công bằng, thì ngay cả những “gã khổng lồ” cũng trở nên nhỏ bé.