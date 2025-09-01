Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sancho sang Aston Villa

  • Thứ hai, 1/9/2025 17:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo The Athletic, Aston Villa đạt được thỏa thuận mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho từ Manchester United.

Nguồn tin khẳng định thỏa thuận giữa hai CLB và cầu thủ coi như hoàn tất, chỉ còn vài chi tiết cuối cùng cần giải quyết trước khi thương vụ được công bố. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất trong chiều 1/9.

Cầu thủ 25 tuổi bước vào năm cuối hợp đồng tại Old Trafford, với lựa chọn gia hạn thêm 12 tháng. Việc cập bến sân Villa Park giúp Sancho tránh viễn cảnh "ngồi chơi xơi nước" mùa này. Thương vụ Sancho độc lập với sự quan tâm của MU dành cho thủ môn Emiliano Martinez.

Villa đối mặt với hạn chế về tài chính suốt mùa hè năm nay do cần tuân thủ các quy định tài chính của UEFA. Do đó, các điều khoản trong thương vụ mượn Sancho sẽ phải có lợi cho đội bóng vùng West Midlands. Hiện chưa rõ MU có cài điều khoản bán đứt Sancho cho Villa hay không.

Sancho trải qua mùa giải trước cho mượn tại Chelsea với 41 lần sân 41 lần. Sau khi Chelsea không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng, Sancho trở thành một trong 5 cầu thủ "Quỷ đỏ" không được tham gia chuyến du đấu hè.

Sancho có 83 trận khoác áo MU kể từ khi gia nhập từ Borussia Dortmund vào năm 2021, nhưng lần ra sân gần nhất là ở Siêu Cúp Anh 2024, sau mâu thuẫn không thể hàn gắn với huấn luyện viên Erik ten Hag khi ấy.

Minh Nghi

