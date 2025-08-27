Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sancho khoe ảnh trong 'biệt đội bom xịt'

  • Thứ tư, 27/8/2025 23:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jadon Sancho vừa khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải bức ảnh đầu tiên từ “biệt đội bom xịt” của Manchester United, trong bối cảnh tương lai của anh tại Old Trafford ngày càng bấp bênh.

Sancho không lấy gì làm buồn bã khi sắp phải rời MU.

Tiền vệ cánh 25 tuổi, người chơi cho Chelsea theo dạng cho mượn mùa trước, gần như chắc chắn rời MU sau bốn năm thất vọng. HLV Ruben Amorim thẳng thắn loại Sancho khỏi kế hoạch, đồng thời đẩy anh cùng Tyrell Malacia, Antony và Lisandro Martinez (đang chấn thương) xuống tập riêng.

Trên Instagram, Sancho vẫn tỏ ra thoải mái khi đăng ảnh chung với nhóm này kèm chú thích “my brothers!”. Theo Gazzetta dello Sport, Roma đàm phán để chiêu mộ Sancho, nhưng cầu thủ người Anh vẫn trì hoãn quyết định.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mối quan hệ tình cảm với nữ rapper người Mỹ Saweetie. Trong thời gian qua, Sancho thường xuyên sang Mỹ, thậm chí còn xăm tên đệm của Saweetie lên cổ, làm dấy lên tin đồn anh có thể sớm rời châu Âu để sang MLS thi đấu.

Sự nghiệp của Sancho tại MU trượt dốc kể từ mâu thuẫn công khai với Erik ten Hag năm 2023. Sau đó, anh phiêu bạt giữa Dortmund và Chelsea nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Dù Chelsea có cơ hội mua đứt với giá 25 triệu bảng, họ chọn hủy thương vụ.

Hiện MU muốn thu về 20-25 triệu bảng từ việc bán Sancho để giảm gánh nặng mức lương 250.000 bảng/tuần. Ngoài Roma, Juventus và Borussia Dortmund cũng đang theo sát diễn biến xung quanh tương lai của cầu thủ từng tiêu tốn của "Quỷ đỏ" 73 triệu bảng này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Sancho Juventus Dortmund Jadon Sancho Tyrell Malacia Ruben Amorim Antony Lisandro Martinez

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý