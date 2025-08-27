Sancho khoe ảnh trong 'biệt đội bom xịt'

Jadon Sancho vừa khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải bức ảnh đầu tiên từ “biệt đội bom xịt” của Manchester United, trong bối cảnh tương lai của anh tại Old Trafford ngày càng bấp bênh.

Sancho không lấy gì làm buồn bã khi sắp phải rời MU.

Tiền vệ cánh 25 tuổi, người chơi cho Chelsea theo dạng cho mượn mùa trước, gần như chắc chắn rời MU sau bốn năm thất vọng. HLV Ruben Amorim thẳng thắn loại Sancho khỏi kế hoạch, đồng thời đẩy anh cùng Tyrell Malacia, Antony và Lisandro Martinez (đang chấn thương) xuống tập riêng.

Trên Instagram, Sancho vẫn tỏ ra thoải mái khi đăng ảnh chung với nhóm này kèm chú thích “my brothers!”. Theo Gazzetta dello Sport, Roma đàm phán để chiêu mộ Sancho, nhưng cầu thủ người Anh vẫn trì hoãn quyết định.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mối quan hệ tình cảm với nữ rapper người Mỹ Saweetie. Trong thời gian qua, Sancho thường xuyên sang Mỹ, thậm chí còn xăm tên đệm của Saweetie lên cổ, làm dấy lên tin đồn anh có thể sớm rời châu Âu để sang MLS thi đấu.

Sự nghiệp của Sancho tại MU trượt dốc kể từ mâu thuẫn công khai với Erik ten Hag năm 2023. Sau đó, anh phiêu bạt giữa Dortmund và Chelsea nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Dù Chelsea có cơ hội mua đứt với giá 25 triệu bảng, họ chọn hủy thương vụ.

Hiện MU muốn thu về 20-25 triệu bảng từ việc bán Sancho để giảm gánh nặng mức lương 250.000 bảng/tuần. Ngoài Roma, Juventus và Borussia Dortmund cũng đang theo sát diễn biến xung quanh tương lai của cầu thủ từng tiêu tốn của "Quỷ đỏ" 73 triệu bảng này.