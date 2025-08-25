Roma chỉ trích Sancho thiếu động lực

Giám đốc Thể thao của Roma, Frederic Massara, lên tiếng chỉ trích Jadon Sancho khi cho rằng cầu thủ này thiếu “động lực” trong quá trình đàm phán để gia nhập đội bóng Serie A.

Sancho dường như chưa tập trung cho bến đỗ mới

Sancho dự kiến rời Manchester United trong hè này sau bốn năm đầy khó khăn tại Old Trafford. Cựu tuyển thủ Anh được HLV Ruben Amorim thông báo rằng không còn nằm trong kế hoạch, trong khi hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau.

Ban đầu, Chelsea được xem là điểm đến tiềm năng nhất khi Sancho từng khoác áo đội bóng này theo dạng cho mượn mùa trước. Tuy nhiên, CLB dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca cuối cùng lại quyết định không kích hoạt thỏa thuận mua đứt.

Roma nhanh chóng nhập cuộc và mở đàm phán với cầu thủ 25 tuổi. Chia sẻ về tình hình hiện tại, Massara cho biết với Sport Mediaset rằng Sancho là một cầu thủ chất lượng, từng được nhiều đội bóng Italy quan tâm. Tuy nhiên, ông thừa nhận cho đến lúc này, thương vụ mới chỉ dừng ở mức gợi ý. Lý do là "duyên" dường như chưa hội đủ điều kiện, đặc biệt là về sự quyết tâm của cầu thủ để thúc đẩy tiến trình.

Dù vậy, HLV Gian Piero Gasperini của Roma lại khẳng định cánh cửa chưa hề khép lại. Ông cho rằng Sancho chưa từng nói lời từ chối Roma, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn tám ngày trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, và đội bóng của ông vốn dĩ đã là một tập thể mạnh. Gasperini nói thêm rằng trong bóng đá, không có giới hạn cho những kịch bản tồi tệ nhất hay tốt đẹp nhất.

Mùa trước, Roma kết thúc Serie A ở vị trí thứ 5 và giành quyền dự Europa League, bất chấp liên tục thay đổi HLV. Claudio Ranieri thậm chí còn dẫn dắt đội bóng thủ đô từ đáy bảng suýt giành vé dự Champions League, trước khi chuyển sang vai trò cố vấn tại CLB trong mùa hè này.