Phía Sancho đòi thêm tiền để gia nhập Roma

Thương vụ Jadon Sancho đến AS Roma đang gặp phải một trở ngại lớn đến từ phía đại diện của tiền vệ này.

Sancho chưa thể chốt bến đỗ mới.

Theo Corriere dello Sport, Roma đưa ra đề nghị trị giá 19 triệu euro phí chuyển nhượng cộng thêm 5 triệu euro tiền thưởng thành tích cho Sancho, kèm theo mức lương lên tới 6,5 triệu euro mỗi năm. Câu lạc bộ Serie A tin rằng cựu sao Borussia Dortmund chính là mảnh ghép còn thiếu để nâng cao sức mạnh của CLB cho mùa giải hiện tại.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở đề nghị của Roma mà ở phí hoa hồng mà các đại diện của Sancho yêu cầu. Phía này đòi một khoản phí lên đến 10 triệu euro, con số khổng lồ khiến Atletico và Juventus phải rút lui khỏi cuộc đua. Dù Roma sẵn sàng điều chỉnh ngân sách, yêu cầu này có thể khiến thương vụ đổ bể.

Trong khi Roma vẫn tiếp tục theo đuổi thương vụ, Sancho lại tỏ ra rất thận trọng trong việc lựa chọn bến đỗ mới. Besiktas ở giải Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự quan tâm và hy vọng có thể chiêu mộ Sancho nếu anh không tìm được đội bóng mới trước ngày 1/9.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Sancho không mặn mà với việc chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Anh muốn tìm một đội bóng đang chơi ở top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Kể từ khi gia nhập MU, Sancho mới chỉ có 83 lần ra sân và gây thất vọng lớn. Chấn thương, sự thay đổi chiến thuật và mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag đã biến giấc mơ của Sancho tại Old Trafford thành cơn ác mộng.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.