Ngôi sao thứ 7 'đào tẩu' khỏi Leverkusen

AC Milan đạt thỏa thuận với Bayer Leverkusen về trường hợp của tiền đạo Victor Boniface.

Boniface rời Leverkusen.

Boniface bày tỏ mong muốn khoác áo Milan ngay từ đầu quá trình đàm phán. Anh coi đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp, đồng thời khẳng định khao khát thi đấu tại Serie A.

Boniface là cái tên đáng chú ý thứ 7 nói lời chia tay CLB chủ sân BayArena sau sự xuất hiện của HLV Erik ten Hag, bao gồm Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Granit Xhaka, Jonathan Tah, Matej Kovar. Tổng cộng, Leverkusen thu về hơn 230 triệu euro từ việc bán cầu thủ trong hè này.

Về phía Milan, sau khi cân nhắc nhiều phương án như Rasmus Hojlund hay Dusan Vlahovic, ban lãnh đạo "Rossoneri" cuối cùng trở lại với Boniface, người vốn được xem là mẫu trung phong hiện đại, phù hợp với lối chơi tấn công của CLB.

Theo chyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, hai bên đạt thỏa thuận miệng. AC Milan mượn Boniface với phí 5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 24 triệu euro.

Nếu mọi thứ thuận lợi, tiền đạo 24 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2030. Boniface chỉ cần vượt qua buổi kiểm tra y tế nữa là sẽ chính thức khoác lên mình màu áo sọc đỏ, trắng nổi tiếng thế giới.

Ở mùa vừa qua, Boniface ghi 11 bàn cho Leverkusen. Trong phiên chợ hồi đầu năm, chân sút này suýt gia nhập Al Nassr. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót, do CLB Saudi Arabia chuyển hướng chiêu mộ Jhon Duran của Aston Villa.