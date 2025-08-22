Barca vỡ mộng

Barcelona đối mặt nguy cơ thất bại trong nỗ lực trở lại đáp ứng quy tắc 1:1 của La Liga trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.

Với chỉ còn 10 ngày trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Barcelona phải hành động nhanh chóng.

Theo Sport, Barcelona đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc trở lại quy tắc 1:1 của La Liga – quy định cho phép đội bóng ký hợp đồng và đăng ký cầu thủ mới. Dù nỗ lực trong nhiều tháng, mọi hy vọng dường như tan biến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại vào đầu tháng 9.

Hồi đầu tháng 8, Barcelona tưởng như có thể vượt qua những vấn đề tài chính dai dẳng, nhưng cho đến trước vòng 2 La Liga, CLB chưa thể đăng ký hợp đồng cho một số cầu thủ quan trọng như hậu vệ Gerard Martin, thủ môn Wojciech Szczesny, tiền vệ Roony Bardghji và Marc Bernal.

Chỉ đến trước trận mở màn La Liga hôm 17/8, đội bóng mới kịp hoàn tất thủ tục đăng ký cho Joan Garcia và Marcus Rashford. Những khó khăn này xuất phát từ việc Barcelona không đáp ứng được quy tắc 1:1, yêu cầu doanh thu phải cân bằng với chi tiêu.

Để cải thiện tình hình, Barcelona trông cậy vào việc bán cầu thủ, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. Đồng thời, họ đang cố gắng xin phê duyệt cho giao dịch cho thuê 475 ghế VIP tại sân Camp Nou với giá 100 triệu euro.

Tuy nhiên, thời gian dường như không đứng về phía họ, khi quá trình này đang bị đình trệ. Theo RAC1, khả năng Barcelona kết thúc kỳ chuyển nhượng mà không thể đáp ứng quy tắc 1:1 của La Liga là rất cao.

Nếu điều đó xảy ra, Barca sẽ không thể đăng ký hậu vệ Gerard Martin, thủ môn Wojciech Szczesny, tiền vệ Roony Bardghji và Marc Bernal, khiến HLV Hansi Flick phải sử dụng đội hình rất mỏng. Szczesny được kỳ vọng là thủ môn số 2 của CLB, dự bị cho Garcia. Nếu Garcia chấn thương, Barca sẽ không có ai chất lượng để thay thế.