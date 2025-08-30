Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sancho có thể ở lại MU

  • Thứ bảy, 30/8/2025 07:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jadon Sancho có thể tiếp tục gắn bó với Manchester United sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.

MU hiện tại mắc kẹt với Sancho.

Tương lai của cầu thủ người Anh trở nên mù mịt. Theo Sky Sports, khả năng Sancho có thể ở lại Old Trafford sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Quá trình tìm kiếm CLB mới cho Sancho tiếp tục rơi vào thế bế tắc bởi mức lương 250.000 bảng/tuần trở thành rào cản lớn khiến nhiều CLB chùn bước.

Động thái của Sancho đẩy MU vào thế khó khi không thể giảm bớt gánh nặng quỹ lương. Với hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2026, Sancho có thể chọn ngồi yên, nhận lương và ra đi tự do vào mùa hè tới.

Juventus, AS Roma và Dortmund đều muốn đưa Sancho về, nhưng cầu thủ kiên quyết giữ nguyên yêu cầu đãi ngộ. Anh thậm chí sẵn sàng ngồi ngoài đến tháng 1/2026, hoặc lâu hơn, nếu không đạt được thỏa thuận cá nhân. Trước đó, Sancho từ chối giảm lương để gia nhập Chelsea và bỏ qua cơ hội sang Napoli với lý do tương tự.

Sancho trải qua 18 tháng không ổn định, liên tục được cho mượn tại Dortmund và Chelsea. "The Blues" có điều khoản mua đứt, nhưng không đạt được thỏa thuận cá nhân. Sau cùng, CLB thành London quyết định trả cho MU khoản phí phạt 5 triệu bảng để hủy bỏ thương vụ.

Cá nhân Sancho vẫn mơ về việc nhận được lời đề nghị từ một CLB lớn. Nếu không có bất kỳ tiến triển nào, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ có thể là những giải pháp cuối cho Sancho khi kỳ chuyển nhượng ở đây sẽ đóng cửa lần lượt vào ngày 10 và 11/9. Dù vậy, không có gì đảm bảo Sancho sẽ chấp nhận.

Minh Nghi

Sancho ở lại MU Juventus Dortmund Sancho ngồi chơi MU

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

