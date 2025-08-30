Sancho có thể ở lại MU

Jadon Sancho có thể tiếp tục gắn bó với Manchester United sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.

MU hiện tại mắc kẹt với Sancho.

Tương lai của cầu thủ người Anh trở nên mù mịt. Theo Sky Sports, khả năng Sancho có thể ở lại Old Trafford sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Quá trình tìm kiếm CLB mới cho Sancho tiếp tục rơi vào thế bế tắc bởi mức lương 250.000 bảng/tuần trở thành rào cản lớn khiến nhiều CLB chùn bước.

Động thái của Sancho đẩy MU vào thế khó khi không thể giảm bớt gánh nặng quỹ lương. Với hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2026, Sancho có thể chọn ngồi yên, nhận lương và ra đi tự do vào mùa hè tới.

Juventus, AS Roma và Dortmund đều muốn đưa Sancho về, nhưng cầu thủ kiên quyết giữ nguyên yêu cầu đãi ngộ. Anh thậm chí sẵn sàng ngồi ngoài đến tháng 1/2026, hoặc lâu hơn, nếu không đạt được thỏa thuận cá nhân. Trước đó, Sancho từ chối giảm lương để gia nhập Chelsea và bỏ qua cơ hội sang Napoli với lý do tương tự.

Sancho trải qua 18 tháng không ổn định, liên tục được cho mượn tại Dortmund và Chelsea. "The Blues" có điều khoản mua đứt, nhưng không đạt được thỏa thuận cá nhân. Sau cùng, CLB thành London quyết định trả cho MU khoản phí phạt 5 triệu bảng để hủy bỏ thương vụ.

Cá nhân Sancho vẫn mơ về việc nhận được lời đề nghị từ một CLB lớn. Nếu không có bất kỳ tiến triển nào, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ có thể là những giải pháp cuối cho Sancho khi kỳ chuyển nhượng ở đây sẽ đóng cửa lần lượt vào ngày 10 và 11/9. Dù vậy, không có gì đảm bảo Sancho sẽ chấp nhận.