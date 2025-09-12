Antony đổi đời khi rời MU

Antony không chỉ tạo dấu ấn trên sân cỏ mà còn mang lại hiệu ứng mạnh mẽ ngoài bóng đá kể từ khi khoác áo Real Betis.

Antony có vị thế khác biệt ở Real Betis.

Theo ESPN, Antony nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các kênh truyền thông và mạng xã hội sau khi gia nhập Real Betis với mức giá khoảng 21,5 triệu euro vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Số lượng người theo dõi của Betis tăng chóng mặt, với hơn 200.000 lượt theo dõi mới trên các nền tảng số. CLB của La Liga cũng bán được 1.100 chiếc áo đấu in tên Antony trong tuần đầu tiên của tháng 9, trong khi tỷ lệ tương tác tăng 86% và lượt xem video của câu lạc bộ tăng 101,2%.

Đáng chú ý, Betis còn cho ra mắt dòng sản phẩm thời trang lấy cảm hứng từ hình xăm nổi bật trên cổ Antony. Hình xăm "Iluminado" (tạm dịch: người được khai sáng) ở cổ ngôi sao người Brazil được Betis dùng để sản xuất áo phông, hoodie và nhiều vật dụng khác.

Mỗi chiếc áo phông với dòng chữ "Iluminado" được bán với giá 24,95 euro. Lợi nhuận được chia cho Antony. Chân sút người Brazil chấp nhận mức lương thấp khi ký hợp đồng với Betis. Đổi lại, anh được hưởng tiền bản quyền từ việc bán các sản phẩm thời trang này.

Với sự kết hợp giữa thể thao và thương mại, Antony giúp Betis phát triển chuyên môn, đồng thời khai thác thành công cơ hội kinh doanh tiềm năng. Betis cho thấy họ khéo léo trong chiến lược marketing, cũng như phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Antony.