Antony từ chối gia nhập Bayern Munich

Antony tiết lộ đã từ chối cơ hội đầu quân Bayern Munich để sát cánh với Harry Kane, trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trở lại Real Betis.

Antony chỉ muốn đến Betis.

Trong một cuộc phỏng vấn với El Partidazo hôm 3/9, Antony cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Bayern Munich. Tôi không biết liệu có phải là một đề nghị 7 triệu euro thật từ họ hay không, nhưng tôi đã nói rằng bản thân có lời hứa từ Betis và thương vụ gần như 95% sẽ diễn ra. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Thực tế thì hơn 5 đội đã gọi cho tôi".

Betis chiêu mộ Antony với giá 25 triệu euro, đi kèm với điều khoản cho phép MU hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu CLB La Liga bán cầu thủ người Brazil trong tương lai.

Về phía Bayern, đội bóng này được cho là đã xem xét việc tuyển mộ Antony hoặc Nicolas Jackson của Chelsea. Goal cho biết sau khi cân nhắc, "Hùm xám" quyết định đem về một tiền đạo thực thụ như Jackson, thay vì đón một cầu thủ chạy cánh như Antony.

Bayern chiêu mộ Jackson theo dạng cho mượn với mức phí 15 triệu euro, kèm tùy chọn mua đứt trị giá 65 triệu euro vào mùa hè năm sau.

Về phía Antony, anh có thể sẽ ra mắt CĐV Betis vào ngày 14/9, khi đội nhà đối đầu với Levante tại vòng 4 La Liga. Dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini, Betis đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới.

