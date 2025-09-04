Mất chức đội phó vì phản ứng sau trận gặp Real Madrid

CLB Mallorca vừa ra thông báo kỷ luật nghiêm khắc đối với đội phó Dani Rodríguez sau những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Rodriguez bực tức vì không được trọng dụng.

Tiền vệ 37 tuổi sẽ bị phạt 10 ngày lương, mất chức đội phó và vĩnh viễn không còn cơ hội đeo băng thủ quân trong tương lai.

Ngòi nổ bắt đầu từ trận thua 1-2 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu cuối tuần trước. Rodriguez phải ngồi dự bị, trong khi HLV Jagoba Arrasate trao cơ hội cho tân binh 19 tuổi Jan Virgili - cầu thủ mới rời Barcelona và chỉ có một buổi tập cùng đội. Sau trận, Virgili hạnh phúc ôm chầm gia đình trên khán đài trong ngày ra mắt chuyên nghiệp, nhưng với Rodriguez, đó lại là cú sốc.

Trên Instagram Story, anh viết: “Tôi luôn tôn trọng quyền quyết định của HLV. Nhưng thật đau đớn khi thấy công sức, sự cống hiến và lòng trung thành nhiều năm qua không được coi trọng. Một tân binh vừa đến đã được ưu tiên, còn những người tận hiến thì bị lãng quên”. Rodriguez cho rằng điều này gửi đến phòng thay đồ thông điệp tệ hại: sự chăm chỉ và tận tụy không còn ý nghĩa.

Dù vậy, tiền vệ kỳ cựu vẫn chúc Virgili thành công và cam kết hỗ trợ đàn em hòa nhập. Anh cũng đăng ảnh gia đình trên khán đài Bernabeu, kèm lời nhắn đầy ẩn ý: “Đừng bao giờ mong đợi điều gì từ bất kỳ ai, khi sự tôn trọng và văn hóa lao động đang dần biến mất”.

Gia nhập Mallorca từ năm 2018, Rodriguez đã có 277 lần ra sân và góp công lớn trong hai lần đội bóng thăng hạng La Liga. Nhưng sau án phạt này, tương lai của biểu tượng kỳ cựu tại Iberostar Stadium chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi.