Real Madrid chiếm ngôi đầu sau màn lội ngược dòng

Rạng sáng 31/8, Real Madrid ngược dòng đánh bại Mallorca 2-1 ở vòng 3 La Liga trên sân Bernabeu.

Dù có đến 3 lần bị trọng tài và tổ VAR từ chối bàn thắng, “Los Blancos” vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một ứng viên vô địch với chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên sân nhà trước "Los Piratas".

Thầy trò HLV Xabi Alonso tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm. Đêm nay (31/8), 2 CLB đang có 6 điểm, Villarreal và Barcelona sẽ ra sân, lần lượt gặp Celta Vigo và Rayo Vallecano.

Real toàn thắng sau 3 vòng đầu ở La Liga 2025/26.

Ngay phút thứ 6, Kylian Mbappe tưởng chừng đã mở tỷ số sau đường chuyền thông minh của Trent Alexander-Arnold, nhưng VAR xác định tiền đạo người Pháp việt vị. Sự nuối tiếc nhanh chóng biến thành bất ngờ khi Mallorca vươn lên ở phút 18. Vedat Muriqi bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Pablo Torre, khiến Thibaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng.

Real Madrid nhanh chóng lấy lại thế trận. Những nỗ lực từ Vinicius và Franco Mastantuono khiến khung thành Mallorca liên tục chao đảo. Đến phút 37, từ một tình huống phạt góc, Dean Huijsen bật cao đánh đầu, bóng chạm Alvaro Carreras rồi tạo điều kiện để Arda Guler tạo điểm cắt từ cự ly gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ ít phút sau, Vinicius đột phá mạnh mẽ trước khi dứt điểm chuẩn xác, giúp Real lội ngược dòng dẫn 2-1. Trước giờ nghỉ, Mbappe một lần nữa đưa được bóng vào lưới, nhưng bàn thắng của anh vẫn không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Real tiếp tục bị VAR từ chối thêm một bàn thắng khi pha lập công của Guler bị hủy do bóng chạm tay. Dù vậy, hàng phòng ngự với Alexander-Arnold và Carreras đã chơi chắc chắn, cản phá những cơ hội nguy hiểm từ Muriqi và Samu Costa. Các cơ hội của Brahim Diaz và Huijsen cũng không được tận dụng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Bảng xếp hạng La Liga.