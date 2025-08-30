Bước ngoặt tương lai của Vinicius

|
Vinicius chưa gia hạn với Real Madrid. Ảnh: Reuters.
AS cho biết Vinicius quyết định hoãn các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng cho đến cuối mùa giải 2025/26. Trước đó, phía Real Madrid và Vinicius đã có những thỏa thuận ban đầu về việc ký hợp đồng mới với mức lương 20 triệu euro mỗi mùa, đi kèm với các khoản thưởng thành tích.
Nhưng trong những tuần qua, sự chậm trễ trong việc đàm phán những điều khoản cuối cùng đã khiến thương vụ trở nên bế tắc.
Theo Cadena SER, nguyên nhân trì hoãn là do yêu cầu tài chính cao hơn từ phía Vinicius, điều mà Real Madrid không chấp nhận.
Real Madrid không có ý định điều chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận và không lo lắng về khả năng Vinicius sẽ ra đi tự do vào năm 2027. Dù vậy, hai phía đều chưa cắt đứt đàm phán mà quyết định tạm hoãn cho đến cuối mùa giải, thời điểm Real Madrid sẽ đánh giá lại kết quả cả mùa và ra quyết định.
Theo AS, Vinicius không có ý định rời Real Madrid, nhưng anh cảm thấy bản thân xứng đáng được trả lương cao hơn vì những đóng góp cho CLB trong những năm qua.
HLV Xabi Alonso cũng lên tiếng ủng hộ Vinicius, khẳng định rằng tiền đạo người Brazil vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình. “Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Vinicius đã cho thấy tầm ảnh hưởng lớn từ băng ghế dự bị, và tôi muốn cậu ấy có một mùa giải tuyệt vời,” Alonso cho biết.
