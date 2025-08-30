Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bước ngoặt tương lai của Vinicius

  • Thứ bảy, 30/8/2025 10:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vinicius Junior vẫn chưa thể gia hạn hợp đồng với Real Madrid vì những đòi hỏi được cho là quá cao của tiền đạo này.

Vinicius chưa gia hạn với Real Madrid. Ảnh: Reuters.

AS cho biết Vinicius quyết định hoãn các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng cho đến cuối mùa giải 2025/26. Trước đó, phía Real Madrid và Vinicius đã có những thỏa thuận ban đầu về việc ký hợp đồng mới với mức lương 20 triệu euro mỗi mùa, đi kèm với các khoản thưởng thành tích.

Nhưng trong những tuần qua, sự chậm trễ trong việc đàm phán những điều khoản cuối cùng đã khiến thương vụ trở nên bế tắc.

Theo Cadena SER, nguyên nhân trì hoãn là do yêu cầu tài chính cao hơn từ phía Vinicius, điều mà Real Madrid không chấp nhận.

Real Madrid không có ý định điều chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận và không lo lắng về khả năng Vinicius sẽ ra đi tự do vào năm 2027. Dù vậy, hai phía đều chưa cắt đứt đàm phán mà quyết định tạm hoãn cho đến cuối mùa giải, thời điểm Real Madrid sẽ đánh giá lại kết quả cả mùa và ra quyết định.

Theo AS, Vinicius không có ý định rời Real Madrid, nhưng anh cảm thấy bản thân xứng đáng được trả lương cao hơn vì những đóng góp cho CLB trong những năm qua.

HLV Xabi Alonso cũng lên tiếng ủng hộ Vinicius, khẳng định rằng tiền đạo người Brazil vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình. “Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Vinicius đã cho thấy tầm ảnh hưởng lớn từ băng ghế dự bị, và tôi muốn cậu ấy có một mùa giải tuyệt vời,” Alonso cho biết.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

Vinicius David Beckham Vinicius real madrid

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý