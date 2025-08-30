Tình cảnh trớ trêu của nhà vô địch Champions League

Gianluigi Donnarumma đạt thỏa thuận đến Man City nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ này trước khi chợ hè đóng cửa.

Donnarumma chưa thể đến Man City. Ảnh: Reuters.

Theo Football Italia, Man City sẵn sàng chi khoảng 30 triệu euro để chiêu mộ Donnarumma, người đã bị HLV Luis Enrique gạch tên khỏi danh sách thi đấu của PSG mùa này. Lucas Chevalier, tân binh trị giá 40 triệu euro, sẽ là thủ môn số một của PSG.

Nhà báo Fabrizio Romano cũng xác nhận rằng Donnarumma đã có thỏa thuận cá nhân với Man City. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng không có tiến triển mới trong tuần qua khi đội chủ sân Etihad chưa thể thanh lý Ederson.

Thủ môn người Brazil được đồn đoán có thể ra đi trong suốt mùa hè này. Galatasaray cũng đã ra đề nghị để chiêu mộ Ederson, nhưng Man City vẫn chưa đồng ý. Điều này là trở ngại lớn ngăn Donnarumma đến sân Etihad thi đấu.

Hiện tại, Man City cũng đang có đội ngũ thủ môn khá dồi dào sau khi mua lại James Trafford từ Burnley vào đầu mùa hè. Trafford đã bắt chính trong hai trận đầu tiên của mùa giải Premier League, khiến cơ hội gia nhập Man City của Donnarumma trở nên khó khăn hơn.

Nếu không có bước ngoặt nào, thủ môn số một của tuyển Italy nhiều khả năng phải chấp nhận cảnh ngồi dự bị đến tận tháng 1/2026. Đây là rủi ro lớn với tham vọng giữ suất bắt chính tại World Cup 2026 của Donnarumma.

