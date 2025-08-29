Alexander-Arnold bị loại khỏi tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel loại Trent Alexander-Arnold khỏi đội hình tuyển Anh cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 vào tháng tới.

Alexander-Arnold tiếp tục bị HLV Tuchel gạch tên ở đội tuyển.

Trent chuyển đến Real Madrid với mức phí 10 triệu euro vào hè này với hy vọng đạt bước tiến mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cầu thủ bất ngờ không có mặt trong danh sách "Tam sư" chuẩn bị đối đầu Andorra và Serbia. Hồi tháng 6, anh được gọi vào đội tuyển trong các trận thắng trước Andorra và Senegal.

Nhưng thực tế, Trent chỉ ngồi dự bị trong các trận đấu kể trên, khi HLV Tuchel ưu tiên sử dụng Curtis Jones và Kyle Walker ở vị trí hậu vệ phải. Cựu sao Liverpool từng được HLV Gareth Southgate bố trí trong vai trò tiền vệ tại Euro 2024 do khả năng phòng ngự hạn chế.

Trong màu áo Real Madrid, Trent đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phải cạnh tranh với Dani Carvajal. HLV Xabi Alonso từ chối xác nhận Trent hay Carvajal sẽ là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải trong mùa giải này.

Trong khi Trent bị loại vì vấn đề chuyên môn, cặp đôi tấn công tài năng của "Tam sư" gồm Bukayo Saka của Arsenal và Cole Palmer của Chelsea vắng mặt do chấn thương.

Marcus Rashford, John Stones và Adam Wharton được gọi trở lại, trong khi tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest và hậu vệ Djed Spence của Tottenham lần đầu được triệu tập lên tuyển.

Hiện tuyển Anh đứng đầu bảng K vòng loại khu vực châu Âu với 3 trận toàn thắng trước Albania, Latvia và Andorra trong 3 trận đầu tiên dưới thời HLV Tuchel.

Danh sách tập trung cầu thủ tháng 9 của tuyển Anh.