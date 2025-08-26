Alexander-Arnold lâm nguy

Hậu vệ Trent Alexander-Arnold đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức tại Real Madrid.

Alexander-Arnold nguy cơ ngồi dự bị tại Real Madrid.

Hậu vệ người Anh cùng Vinicius Junior bị HLV Xabi Alonso cho ngồi dự bị trong trận thắng 3-0 trước Real Oviedo ở vòng 2 La Liga hôm 25/8. Thay vào đó, Alonso đã chọn đội trưởng Dani Carvajal và Rodrygo cho hai vị trí ở đội hình xuất phát.

Alexander-Arnold chỉ được tung vào sân ở phút 87 và không tạo ra dấu ấn đáng kể. Sau trận, HLV Alonso cho biết: "Chúng tôi có hơn 20 cầu thủ trong đội hình và tôi sẽ cố gắng khai thác tối đa khả năng của họ. Đôi khi họ có thể là những người đá chính và quan trọng, hoặc chỉ chơi vài phút nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn".

Alonso cũng từ chối xác nhận Alexander-Arnold hay Carvajal sẽ là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải trong mùa giải này. Cựu HLV Leverkusen nhấn mạnh rằng cả hai cầu thủ đều là những nhân tố xuất sắc và sẽ rất quan trọng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Theo Athletic, những người thân cận với Carvajal tin rằng anh sẽ giữ được vị trí trong đội hình xuất phát của Real Madrid, bất chấp sự cạnh tranh từ Alexander-Arnold. Carvajal đã phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải 2024/25 do chấn thương dây chằng chéo trước, nhưng đã trở lại vào cuối mùa giải trước.

Trong trận gặp Oviedo, Carvajal cũng có màn thể hiện ấn tượng sau khi bình phục chấn thương. Điều này gây áp lực không nhỏ lên Alexander-Arnold, khi cầu thủ người Anh phải nỗ lực hơn để giành lấy suất đá chính.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.