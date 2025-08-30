Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Còn ai nhớ Podolski?

  • Thứ bảy, 30/8/2025 05:40 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Tiền đạo kỳ cựu Lukas Podolski hiện vẫn còn chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Ba Lan ở tuổi 40 tuổi.

Podolski từng quyết định giải nghệ vào tháng 10/2024.

Podolski khoác áo Gornik Zabrze ở giải vô địch quốc gia Ba Lan từ năm 2021. Tháng 10/2024, anh tuyên bố giải nghệ, song bất ngờ trở lại thi đấu đến nay. Từ đầu mùa 2025/26, Podolski ra sân 5 trận và chưa ghi bàn.

Ngoài sân cỏ, tiền đạo kỳ cựu thành công trong kinh doanh với chuỗi nhà hàng kebab nổi tiếng. Hợp đồng hiện tại của Podolski sẽ kết thúc vào cuối năm nay, và người hâm mộ đang chờ xem anh sẽ tiếp tục chơi bóng hay treo giày.

"Podolski cho nhiều người thấy bóng đá không chỉ là danh hiệu hay sự nổi tiếng, mà còn là niềm đam mê bất tận, một sự kết nối với trái bóng mà bất cứ giải thưởng nào cũng không thể thay thế. Trong thế giới bóng đá, những trường hợp như Podolski luôn xảy ra".

Podolski từng chơi cho nhiều CLB, trong đó có cả Bayern, Arsenal nhưng không đạt phong độ ấn tượng như khi khoác áo Cologne. Mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp (2011/12), tiền đạo này ghi 18 bàn sau 29 lần ra sân tại Bundesliga.

Ở cấp tuyển, Podolski vô địch World Cup 2014. Anh còn cùng tuyển Đức về nhì ở Euro 2008, giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2006, 2010. Ngoài sân cỏ, Podolski dành thời gian chăm sóc gia đình và phát triển chuỗi cửa hàng bán bánh mì kebab trên toàn nước Đức.

Minh Nghi

  • Lukas Josef Podolski

    Lukas Josef Podolski

    Lukas Josef Podolski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức gốc Ba Lan, thường thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FC Koln nhưng sự nghiệp của anh chỉ thực sự bước lên đỉnh cao mới sau khi chuyển tới khoác áo những đội bóng hàng đầu châu Âu như Bayern Munich (2006-2009) hay Arsenal (2012-2015). Trong màu áo tuyển Đức, Podolski đã có 130 lần ra sân và ghi được 49 bàn thắng. Thành tích lớn nhất của anh trên bình diện quốc tế phải kể đến chức vô địch World Cup 2014.

    Bạn có biết: Podolski là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần tuyển Đức tham dự Euro 2004.

    • Ngày sinh: 4/6/1985
    • Nơi sinh: Gliwice, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.82 m

