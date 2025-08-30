MU bán đứt Antony

Manchester United đạt thỏa thuận bán đứt Antony cho Real Betis.

Antony trở lại khoác áo Betis.

Thông tin này được Sky Sports xác nhận vào rạng sáng 30/8 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, tờ báo này lại chưa tiết lộ cụ thể số tiền Betis chi ra để sở hữu Antony.

Trong khi đó, nhà báo Ross Harwood của The Independent cho biết: "Mức phí chuyển nhượng của Antony khoảng 20 triệu bảng".

The Athletic lại đưa tin: "MU bán Antony cho Betis với giá 21,6 triệu bảng, kèm 2,6 triệu phụ phí. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford còn được hưởng 50% trên tổng phí chuyển nhượng nếu Betis bán Antony trong tương lai".

Dù sao, cầu thủ sinh năm 2000 cũng đã được phép đến Tây Ban Nha để đàm phán nốt điều khoản cá nhân, kiểm tra y tế, trước khi hoàn tất hợp đồng với đội bóng anh từng khoác áo ở mùa giải trước.

Antony từng được nhiều CLB tại châu Âu liên hệ. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil đã từ chối đề chờ Real Betis. Sau quãng thời gian kiên nhẫn chờ đợi, cựu sao Ajax đã thỏa mong ước trở lại La Liga.

Ở lượt về mùa trước, Antony tỏa sáng với 9 bàn và có 5 đường kiến tạo cho Betis. Cầu thủ 25 tuổi góp công giúp Betis vượt qua khủng hoảng để giành vé dự cúp châu Âu.

Cập bến MU với giá 85 triệu euro, Antony được kỳ vọng tỏa sáng nhưng chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận tại Old Trafford. Anh nhanh chóng trở thành người thừa. Ngôi sao Brazil giờ đây đặt mục tiêu chứng tỏ bản thân tại Betis và hướng tới việc được dự World Cup 2026 dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Sau Alejandro Garnacho và Antony, MU sẽ tìm cách thanh lý nốt Jadon Sancho và Tyrell Malacia để ổn định nhân sự mùa giải 2025/26.