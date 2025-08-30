Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo tạo thống kê không tưởng

  • Thứ bảy, 30/8/2025 06:51 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Rạng sáng 30/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thắng Al Taawon 5-0 ở vòng 1 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở mùa giải 2025/26.

Phút 54 trận đấu trên sân Al Taawon Arena, Nawaf Boushal thoát xuống đáy biên rồi thực hiện pha căng ngang đưa bóng đi trúng tay hậu vệ bên phía chủ nhà. Trọng tài chính không cần tham khảo video làm chậm trước khi cho Al Nassr hưởng phạt đền.Từ cự ly 11 m, Ronaldo tung cú đá lạnh lùng, khiến thủ môn không thể phán đoán.

Với pha lập công này, siêu sao người Bồ Đào Nha chạm mốc 940 bàn thắng, thành tích tốt nhất lịch sử. Thời gian dường như đã bỏ quên Ronaldo. Ở giai đoạn bị coi là sườn bên kia sự nghiệp, anh chỉ cần 114 lần ra sân để ghi 101 bàn cho Al Nassr. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1985 cần đến 134 trận mới cán mốc 101 bàn cho Juventus.

Ngoài ra, CR7 còn tạo thống kê không tưởng khác, đó là ghi bàn trong 24 mùa giải chuyên nghiệp liên tiếp. Kể từ khi lên đội một Sporting vào mùa 2002/03, Ronaldo chưa từng tịt ngòi.

Ở tuổi 40, Ronaldo còn nguyên khát khao chinh phục. Màn trình diễn của lão tướng sinh năm 1985 là nguồn động lực để các vị trí còn lại trên sân của Al Nassr thi đấu cố gắng hơn.

Trước khi Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0, Joao Felix mở điểm cho Al Nassr bằng một pha đá nối chuẩn xác trong vùng cấm.

Đến phút 55, thủ môn Al Aqidi kiến tạo cho một tân binh khác là Kingsley Coman đánh đầu hiểm hóc, gia tăng cách biệt. Phút 67 và 88, Felix hoàn tất cú hat-trick, lần lượt bằng một cú sút xa và một pha đệm cận thành đơn giản.

Trận đấu khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về Al Nassr. Ở vòng tiếp theo, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chạm trán Al Kholood trên sân nhà.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Giải đấu có Ronaldo bùng nổ tài chính

Saudi Pro League (SPL) vừa nhận được khoản rót vốn đáng kể từ các nhà đầu tư Mỹ, giúp tăng cường tài chính và sức cạnh tranh cho giải đấu.

12 giờ trước

Duy Anh

Ronaldo tỏa sáng Cristiano Ronaldo Juventus Ronaldo Al Nassr SPL

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý