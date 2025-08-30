Ronaldo tạo thống kê không tưởng

Rạng sáng 30/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thắng Al Taawon 5-0 ở vòng 1 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở mùa giải 2025/26.

Phút 54 trận đấu trên sân Al Taawon Arena, Nawaf Boushal thoát xuống đáy biên rồi thực hiện pha căng ngang đưa bóng đi trúng tay hậu vệ bên phía chủ nhà. Trọng tài chính không cần tham khảo video làm chậm trước khi cho Al Nassr hưởng phạt đền.Từ cự ly 11 m, Ronaldo tung cú đá lạnh lùng, khiến thủ môn không thể phán đoán.

Với pha lập công này, siêu sao người Bồ Đào Nha chạm mốc 940 bàn thắng, thành tích tốt nhất lịch sử. Thời gian dường như đã bỏ quên Ronaldo. Ở giai đoạn bị coi là sườn bên kia sự nghiệp, anh chỉ cần 114 lần ra sân để ghi 101 bàn cho Al Nassr. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1985 cần đến 134 trận mới cán mốc 101 bàn cho Juventus.

Ngoài ra, CR7 còn tạo thống kê không tưởng khác, đó là ghi bàn trong 24 mùa giải chuyên nghiệp liên tiếp. Kể từ khi lên đội một Sporting vào mùa 2002/03, Ronaldo chưa từng tịt ngòi.

Ở tuổi 40, Ronaldo còn nguyên khát khao chinh phục. Màn trình diễn của lão tướng sinh năm 1985 là nguồn động lực để các vị trí còn lại trên sân của Al Nassr thi đấu cố gắng hơn.

Trước khi Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0, Joao Felix mở điểm cho Al Nassr bằng một pha đá nối chuẩn xác trong vùng cấm.

Đến phút 55, thủ môn Al Aqidi kiến tạo cho một tân binh khác là Kingsley Coman đánh đầu hiểm hóc, gia tăng cách biệt. Phút 67 và 88, Felix hoàn tất cú hat-trick, lần lượt bằng một cú sút xa và một pha đệm cận thành đơn giản.

Trận đấu khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về Al Nassr. Ở vòng tiếp theo, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chạm trán Al Kholood trên sân nhà.