Giải đấu có Ronaldo bùng nổ tài chính

  Thứ sáu, 29/8/2025 20:00 (GMT+7)
Saudi Pro League (SPL) vừa nhận được khoản rót vốn đáng kể từ các nhà đầu tư Mỹ, giúp tăng cường tài chính và sức cạnh tranh cho giải đấu.

Giải Saudi Pro League thu hút các nhà đầu tư từ Mỹ.

SPL chứng kiến một làn sóng tài chính lớn từ Mỹ. Các công ty tài chính và quỹ đầu tư quốc tế liên tiếp đổ tiền vào Saudi Pro League, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút ngôi sao quốc tế, qua đó nâng cao tiềm lực giải đấu.

Cùng thời điểm, các CLB hàng đầu như Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr và Al-Ahli cạnh tranh gay gắt cho chức vô địch. Theo The Guardian, việc Cristiano Ronaldo cam kết gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Al-Nassr đánh dấu bước tiến quan trọng với sự phát triển của SPL.

Hồi tháng 7, Bộ Thể thao Saudi Arabia thông báo 3 câu lạc bộ. trong đó có Al-Kholood, được tư nhân hóa thông qua khoản đầu tư từ công ty Harburg Group (chủ Mỹ). Al-Kholood không phải là CLB lớn nhất SPL, nhưng đội bóng quyết tâm vươn tầm dưới thời chủ mới.

Mùa giải 2024/25, SPL chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli và Al-Qadsiah. Tất cả nhận được sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư công và các công ty dầu khí lớn như Aramco.

Al-Ittihad giành chức vô địch nhờ màn trình diễn ấn tượng của Karim Benzema và N'Golo Kante. Tuy nhiên, Al-Hilal và Al-Nassr với dàn cầu thủ chất lượng hứa hẹn là những ứng cử viên hàng đầu.

Tiền đầu tư từ Mỹ và sự có mặt của những ngôi sao lớn giúp SPL trở nên hấp dẫn. Khi ấy, cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng sẽ càng kịch tính hơn.

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

