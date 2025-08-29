Giải đấu có Ronaldo bùng nổ tài chính

Saudi Pro League (SPL) vừa nhận được khoản rót vốn đáng kể từ các nhà đầu tư Mỹ, giúp tăng cường tài chính và sức cạnh tranh cho giải đấu.

SPL chứng kiến một làn sóng tài chính lớn từ Mỹ. Các công ty tài chính và quỹ đầu tư quốc tế liên tiếp đổ tiền vào Saudi Pro League, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút ngôi sao quốc tế, qua đó nâng cao tiềm lực giải đấu.

Cùng thời điểm, các CLB hàng đầu như Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr và Al-Ahli cạnh tranh gay gắt cho chức vô địch. Theo The Guardian, việc Cristiano Ronaldo cam kết gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Al-Nassr đánh dấu bước tiến quan trọng với sự phát triển của SPL.

Hồi tháng 7, Bộ Thể thao Saudi Arabia thông báo 3 câu lạc bộ. trong đó có Al-Kholood, được tư nhân hóa thông qua khoản đầu tư từ công ty Harburg Group (chủ Mỹ). Al-Kholood không phải là CLB lớn nhất SPL, nhưng đội bóng quyết tâm vươn tầm dưới thời chủ mới.

Mùa giải 2024/25, SPL chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli và Al-Qadsiah. Tất cả nhận được sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư công và các công ty dầu khí lớn như Aramco.

Al-Ittihad giành chức vô địch nhờ màn trình diễn ấn tượng của Karim Benzema và N'Golo Kante. Tuy nhiên, Al-Hilal và Al-Nassr với dàn cầu thủ chất lượng hứa hẹn là những ứng cử viên hàng đầu.

Tiền đầu tư từ Mỹ và sự có mặt của những ngôi sao lớn giúp SPL trở nên hấp dẫn. Khi ấy, cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng sẽ càng kịch tính hơn.