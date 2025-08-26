Muller đổi ý: 'Messi mới là GOAT'

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thomas Muller bất ngờ thay đổi quan điểm về việc Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo vĩ đại hơn.

Muller thường chơi tốt mỗi khi đối đầu Messi.

Cựu công thần Bayern Munich khẳng định: "Messi là GOAT. Trong 10 năm đầu sự nghiệp, tôi sẽ chọn Ronaldo. Nhưng kể từ sau World Cup 2022, với tôi đó là Messi. Càng lớn tuổi, tôi càng trở nên lãng mạn hơn, coi trọng phong cách và sự thẩm mỹ nhiều hơn là thống kê hay hiệu suất cá nhân".

Đáng chú ý, Muller từng nhiều lần khiến Messi ôm hận trên sân. Anh cùng Bayern tạo nên chiến thắng lịch sử 8-2 trước Barcelona tại Champions League 2020. Trước đó, ở World Cup 2014, Muller cũng góp công lớn giúp tuyển Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Dễ hiểu trong quá khứ, tiền vệ người Đức từng chọn Ronaldo với lý do đơn giản: "Tôi có thống kê tốt trước Messi, nhưng ngược lại trước Ronaldo". Nhưng giờ Muller thay đổi quan điểm. Anh thừa nhận sự vĩ đại của cả hai nhưng thiên về giá trị cảm xúc, nghệ thuật trong lối chơi mà Leo mang lại.

Trong màu áo Vancouver Whitecaps, Muller sớm để lại dấu ấn. Dù bị tước bàn thắng trong trận ra mắt gặp Houston Dynamo, anh kịp ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút cuối để giúp đội nhà thắng St. Louis City 3-2 hôm 24/8, đồng thời đeo băng đội trưởng ngay trong lần đá chính đầu tiên.

Whitecaps hiện đứng thứ 3 tại bảng xếp hạng MLS miền Tây và chuẩn bị chạm trán Philadelphia Union vào ngày 14/9.

Ronaldo gây sốt

Cristiano Ronaldo chứng tỏ vai trò thủ lĩnh tinh thần sau khi Al Nassr thua Al Ahli ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia hôm 23/8.

13 giờ trước

Ronaldo cầu nguyện

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi quỳ gối, lặng lẽ cầu nguyện trước loạt sút luân lưu ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia tối 23/8 (giờ Hà Nội).

04:29 24/8/2025

Ronaldo lập kỷ lục chưa từng có

Tối 23/8 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo hoàn tất "bộ sưu tập trăm bàn" hiếm có cho 4 CLB khác nhau và cả tuyển quốc gia.

22:30 23/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

