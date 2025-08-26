Muller đổi ý: 'Messi mới là GOAT'

Thomas Muller bất ngờ thay đổi quan điểm về việc Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo vĩ đại hơn.

Muller thường chơi tốt mỗi khi đối đầu Messi.

Cựu công thần Bayern Munich khẳng định: "Messi là GOAT. Trong 10 năm đầu sự nghiệp, tôi sẽ chọn Ronaldo. Nhưng kể từ sau World Cup 2022, với tôi đó là Messi. Càng lớn tuổi, tôi càng trở nên lãng mạn hơn, coi trọng phong cách và sự thẩm mỹ nhiều hơn là thống kê hay hiệu suất cá nhân".

Đáng chú ý, Muller từng nhiều lần khiến Messi ôm hận trên sân. Anh cùng Bayern tạo nên chiến thắng lịch sử 8-2 trước Barcelona tại Champions League 2020. Trước đó, ở World Cup 2014, Muller cũng góp công lớn giúp tuyển Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Dễ hiểu trong quá khứ, tiền vệ người Đức từng chọn Ronaldo với lý do đơn giản: "Tôi có thống kê tốt trước Messi, nhưng ngược lại trước Ronaldo". Nhưng giờ Muller thay đổi quan điểm. Anh thừa nhận sự vĩ đại của cả hai nhưng thiên về giá trị cảm xúc, nghệ thuật trong lối chơi mà Leo mang lại.

Trong màu áo Vancouver Whitecaps, Muller sớm để lại dấu ấn. Dù bị tước bàn thắng trong trận ra mắt gặp Houston Dynamo, anh kịp ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút cuối để giúp đội nhà thắng St. Louis City 3-2 hôm 24/8, đồng thời đeo băng đội trưởng ngay trong lần đá chính đầu tiên.

Whitecaps hiện đứng thứ 3 tại bảng xếp hạng MLS miền Tây và chuẩn bị chạm trán Philadelphia Union vào ngày 14/9.