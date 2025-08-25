Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo gây sốt

Cristiano Ronaldo chứng tỏ vai trò thủ lĩnh tinh thần sau khi Al Nassr thua Al Ahli ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia hôm 23/8.

Ronaldo yêu cầu đồng đội không gục ngã sau thất bại.

Dù kết quả không như mong đợi, CR7 lập tức gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đồng đội rằng hãy ngẩng cao đầu. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, Ronaldo dùng tay nâng cằm, ra dấu hiệu khích lệ toàn đội giữ tự tin sau thất bại. Hình ảnh ấy cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha là chỗ dựa tinh thần trong những thời khắc khó khăn.

Ronaldo hiểu rõ nỗi đau thua chung kết, nhất là khi Al Nassr đặt nhiều kỳ vọng vào danh hiệu này. Nhưng thay vì thất vọng hay trách móc, anh chọn cách truyền đi năng lượng tích cực. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần thép mà CR7 luôn theo đuổi suốt sự nghiệp.

Không ít người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ với bình luận: "Đây là lý do Ronaldo được gọi là thủ lĩnh. Anh ấy biết cách vực dậy tinh thần cả đội". Một số khác nhấn mạnh những khoảnh khắc như thế khắc họa tầm vóc của huyền thoại.

Trên sân Hong Kong hôm 23/8, Al Nassr hòa Al Ahli 2-2 ở thời gian chính thức và buộc phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền. Tại đây, đội bóng của Ronaldo thất bại 3-5.

Ronaldo kịp để lại dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn cho 4 CLB khác nhau cùng đội tuyển quốc gia.

