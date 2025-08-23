Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo lập kỷ lục chưa từng có

  • Thứ bảy, 23/8/2025 22:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 23/8 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo hoàn tất "bộ sưu tập trăm bàn" hiếm có cho 4 CLB khác nhau và cả tuyển quốc gia.

Ronaldo ghi 100 bàn cho 4 CLB và tuyển quốc gia.

Trên sân Hong Kong, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở Siêu cúp Saudi Arabia. Anh cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Al Nassr, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn cho 4 CLB khác nhau cùng đội tuyển quốc gia. Đây là cột mốc mà bóng đá thế giới chưa từng chứng kiến.

Hành trình làm nên kỷ lục của CR7 gồm 145 bàn trong hai giai đoạn khoác áo MU, 450 bàn cùng Real Madrid để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, 101 bàn với Juventus, 139 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha và giờ là 100 bàn cùng Al Nassr.

Con số 939 bàn ở mọi cấp độ cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của tiền đạo sinh năm 1985. Anh chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 61 pha lập công nữa - thành tích khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Điều ấn tượng hơn cả là Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đều đặn khi bước sang tuổi 40. Gia nhập Al Nassr từ năm 2022, anh lập tức trở thành nguồn cảm hứng lớn của đội bóng Saudi Arabia. Chỉ sau hơn 3 mùa giải, CR7 chạm mốc 100 bàn thắng.

Ở tuổi mà phần lớn cầu thủ giải nghệ, Ronaldo vẫn liên tục ghi bàn và phá vỡ những giới hạn tưởng chừng bất khả thi Dù vậy, đáng tiếc cho Ronaldo khi anh chưa gặt hái được vinh quang với Al Nassr.

Tối 23/8, Al Nassr dẫn trước đến phút 89 nhưng vẫn để Al Ahli gỡ hòa 2-2, sau đó gục ngã 3-5 ở loạt luân lưu trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân Hong Kong.

Tối 23/8, Al Nassr dẫn trước đến phút 89 nhưng vẫn để Al Ahli gỡ hòa, sau đó gục ngã 3-5 ở loạt luân lưu trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân vận động Hong Kong.

Nghịch lý Ronaldo

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội phá dớp khi cùng Al Nassr gặp Al Ahli ở chung kết Saudi Super Cup tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 23/8 (giờ Hà Nội).

Đối thủ của Ronaldo nổi giận

Tiền đạo Ivan Toney bày tỏ thất vọng về điều kiện tập luyện tại Hong Kong khi Al Ahli chuẩn bị cho trận chung kết Siêu Cúp Saudi Arabia với Al Nassr.

Minh Nghi

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

