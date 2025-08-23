Ronaldo lập kỷ lục chưa từng có

Tối 23/8 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo hoàn tất "bộ sưu tập trăm bàn" hiếm có cho 4 CLB khác nhau và cả tuyển quốc gia.

Ronaldo ghi 100 bàn cho 4 CLB và tuyển quốc gia.

Trên sân Hong Kong, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở Siêu cúp Saudi Arabia. Anh cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Al Nassr, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn cho 4 CLB khác nhau cùng đội tuyển quốc gia. Đây là cột mốc mà bóng đá thế giới chưa từng chứng kiến.

Hành trình làm nên kỷ lục của CR7 gồm 145 bàn trong hai giai đoạn khoác áo MU, 450 bàn cùng Real Madrid để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, 101 bàn với Juventus, 139 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha và giờ là 100 bàn cùng Al Nassr.

Con số 939 bàn ở mọi cấp độ cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của tiền đạo sinh năm 1985. Anh chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 61 pha lập công nữa - thành tích khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Điều ấn tượng hơn cả là Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đều đặn khi bước sang tuổi 40. Gia nhập Al Nassr từ năm 2022, anh lập tức trở thành nguồn cảm hứng lớn của đội bóng Saudi Arabia. Chỉ sau hơn 3 mùa giải, CR7 chạm mốc 100 bàn thắng.

Ở tuổi mà phần lớn cầu thủ giải nghệ, Ronaldo vẫn liên tục ghi bàn và phá vỡ những giới hạn tưởng chừng bất khả thi Dù vậy, đáng tiếc cho Ronaldo khi anh chưa gặt hái được vinh quang với Al Nassr.

Tối 23/8, Al Nassr dẫn trước đến phút 89 nhưng vẫn để Al Ahli gỡ hòa 2-2, sau đó gục ngã 3-5 ở loạt luân lưu trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân Hong Kong.