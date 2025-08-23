Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ác mộng luân lưu tái diễn với Ronaldo

  • Thứ bảy, 23/8/2025 18:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối 23/8, Al Nassr dẫn trước đến phút 89 nhưng vẫn để Al Ahli gỡ hòa, sau đó gục ngã 3-5 ở loạt luân lưu trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân vận động Hong Kong.

Ronaldo lại lỡ hẹn với danh hiệu ở Saudi Arabia.

Sau hơn 3 mùa giải cống hiến không biết mệt mỏi cho Al Nassr với 100 bàn thắng, Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu chính thức đầu tiên tại Trung Đông.

Lão tướng sinh năm 1985 chứng tỏ đẳng cấp siêu sao khi đóng góp bàn thắng quan trọng ở cả bán kết lẫn chung kết. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để giúp CLB chủ quản lên ngôi vô địch.

Ở trận đấu cuối cùng gặp Al Ahli, Al Nassr đã dẫn trước 2-1 đến tận phút 89. Dù vậy, sai lầm của thủ thành Bento tạo điều kiện cho Al Ahli gỡ hòa. Đến loạt luân lưu, Al Khaibari gây thất vọng với cú đá hỏng, khiến Al Nassr thất bại với tỷ số 3-5.

Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng khi có thêm một lần gục ngã trên chấm luân lưu ở chung kết tại Saudi Arabia. Năm ngoái, Al Nassr cũng để thua Al Hilal đầy cay đắng ở trận tranh chức vô địch King Cup.

Hàng thủ là điểm yếu cố hữu của Al Nassr trong nhiều mùa giải gần đây. Cả hai bàn thắng của Al Ahli trong trận này đều có lỗi của các cầu thủ phòng ngự.

Phút 45+6, các hậu vệ áo vàng thi đấu chủ quan, tạo điều kiện cho Franck Kessie dứt điểm từ sát vạch 16,5 m, gỡ hòa 1-1. Đến phút 89, Bento lao ra lỗi và để khung thành bỏ trống. Nhiệm vụ của Ibanez chỉ là tạo điểm cắt bằng đầu, dập tắt giấc mơ vô địch của đối thủ.

Sieu cup Saudi Arabia anh 1
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Nghịch lý Ronaldo

Duy Anh

