Nghịch lý Ronaldo

  • Thứ bảy, 23/8/2025 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội phá dớp khi cùng Al Nassr gặp Al Ahli ở chung kết Saudi Super Cup tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 23/8 (giờ Hà Nội).

Ronaldo có cơ hội lớn giành danh hiệu đầu tiên ở Saudi Arabia.

Sau hơn 2 năm thi đấu tại Saudi Arabia, CR7 để lại dấu ấn bằng những bàn thắng và kỷ lục, nhưng đến nay chiếc cúp chính thức cùng đội bóng này vẫn liên tiếp "ngoảnh mặt" với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Từ ngày cập bến Riyadh, Ronaldo ghi tới 93 bàn sau 106 lần ra sân - con số đủ khiến nhiều chân sút trẻ tuổi phải ngả mũ. Anh cũng liên tiếp giành hai Chiếc giày Vàng Saudi Pro League, chứng minh tuổi tác chỉ là con số.

Nhưng nghịch lý ở chỗ siêu sao người Bồ Đào Nha chưa một lần nâng cúp trong màu áo Al Nassr bất chấp nổ súng đều đặn. Do đó, trận chung kết tại Hong Kong lần này càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Đó là lời khẳng định cho hành trình bền bỉ của Ronaldo, cũng như hoàn thành lời hứa chinh phục danh hiệu khi tới Trung Đông chơi bóng.

Al Ahli là đối thủ ưa thích của CR7. Trong 4 lần chạm trán, anh thắng 3, hòa 1, ghi 3 bàn và chưa nếm mùi thất bại. Thành tích ấy đem lại lợi thế tinh thần và củng cố niềm tin nơi người hâm mộ rằng Ronaldo sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trận cầu mang tính quyết định.

Ở tuổi 40, nhiều đồng nghiệp lui vào hậu trường, nhưng Ronaldo vẫn duy trì khao khát chinh phục. Nếu nâng cao chiếc Siêu cúp, Ronaldo cuối cùng cũng khỏa lấp khoảng trống danh hiệu và thêm một lần khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới.

