Đối thủ của Ronaldo nổi giận

Tiền đạo Ivan Toney bày tỏ thất vọng về điều kiện tập luyện tại Hong Kong khi Al Ahli chuẩn bị cho trận chung kết Siêu Cúp Saudi Arabia với Al Nassr.

Toney khẳng định Al Ahli đang bị đối xử bất công.

Al Nassr sẽ đối đầu với Al Ahli trong trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia 2025 vào ngày 23/8. Ngay trước thềm trận đấu, tiền đạo Toney cho rằng ban tổ chức giải đấu dường như muốn gây khó khăn cho đội bóng của anh.

“Thành thật mà nói, cách chúng tôi được chuẩn bị và đối xử trước trận đấu thật điên rồ. Chúng tôi phải tập trên sân tệ nhất. Chúng tôi luôn phải tập sau các đội khác”, Toney không giấu sự bất mãn.

Tiền đạo người Anh cho biết thêm rằng lịch trình tập luyện của Al Ahli thường bị sắp xếp muộn, gây khó khăn cho đội bóng trong việc duy trì phong độ. Toney cũng ám chỉ Al Ahli dường như trở thành “đội bóng bị ghét nhất” tại Siêu Cúp Saudi Arabia, và có vẻ không ai muốn họ giành chiến thắng.

"Chúng tôi phải tập sau Al Nassr, khi mặt sân đã rất tệ. Dù không được tạo điều kiện tốt nhất, chúng tôi vẫn sẽ vượt qua và trút giận lên sân cỏ”, Toney nhấn mạnh. Năm nay là lần đầu tiên Siêu Cúp Saudi Arabia được tổ chức ở nước ngoài (Hong Kong).

Song, việc Al Nassr được ưu ái hơn về lịch tập khiến không ít CĐV Al Ahli giận dữ. Dẫu vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Matthias Jaissle, Al Ahli cho thấy phong độ ấn tượng với chiến thắng 5-1 trước Al Qadsiah ở bán kết, trong đó Toney ghi 1 bàn. Hiển nhiên, ở trận chung kết, họ sẽ đối mặt với thử thách lớn từ Al Nassr, đội bóng sở hữu Cristiano Ronaldo.

