HLV Graham Potter lâm nguy

Thuyền trưởng của West Ham lập kỷ lục buồn sau khi để thua Chelsea 1-5 tại vòng 2 Ngoại hạng Anh rạng sáng 23/8.

Graham Potter, được bổ nhiệm làm HLV West Ham vào ngày 9/1/2025 với hợp đồng 2,5 năm, đang chịu áp lực lớn sau khởi đầu chệch choạc.

Theo thống kê từ Opta, với việc “The Hammers” nhận thất bại nặng nề trước Chelsea trên sân London Stadium, Potter trở thành HLV có số điểm thấp nhất trong 10 trận sân nhà đầu tiên dẫn dắt West Ham.

Graham Potter chỉ thu về 9 điểm sau 10 trận dẫn dắt West Ham trên sân nhà – phá kỷ lục hiện tại do hai cựu HLV Alan Curbishley và Avram Grant cùng giữ với 10 điểm. Cả Curbishley và Grant từng bị xem như hai trong số các HLV tệ nhất lịch sử West Ham, nhưng nay ông Potter đã phá kỷ lục.

Thuyền trưởng West Ham đối mặt áp lực lớn, bởi trước đó ở vòng khai màn Premier League 2025/26, “The Hammers” cũng để thua 0-3 đầy bạc nhược trước Sunderland. The Times gọi West Ham là đội bóng tệ nhất Ngoại hạng Anh hiện tại.

HLV Potter có thể trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League 2025/26, nếu tình hình ở West Ham không được nhanh chóng cải thiện. Hồi tháng 1, West Ham bổ nhiệm Graham Potter làm HLV trưởng thay Julen Lopetegui. Trong giai đoạn dẫn dắt West Ham ở nửa sau mùa giải 2024/25, HLV này cũng không gây ấn tượng với tỷ lệ thắng khá thấp.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Búa tạ" vẫn cho ông thêm thời gian để sửa chữa những sai lầm từ thời Lopetegui và cựu giám đốc thể thao Tim Steidten. Sau mùa hè chuẩn bị, HLV Potter chịu áp lực lớn để đạt được kết quả tích cực ngay trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Tuy nhiên, việc West Ham chơi tệ trước tân binh Sunderland và sau đó là thảm bại trên sân nhà khi tiếp đón Chelsea khiến ban lãnh đạo đội bóng không hài lòng.