Lion Championship 29 và lời khẳng định của võ sĩ Việt

  Chủ nhật, 28/12/2025 08:49 (GMT+7)
Tối 27/12 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Lion Championship 29 trở thành đêm tỏa sáng của các võ sĩ Việt, với những màn trình diễn thuyết phục buộc khán giả phải nhìn lại vị thế của MMA nội địa.

Tâm điểm là trận song đấu MMA Duo giữa Nguyễn Xuân Phương – Nguyễn Ngọc Thức và cặp võ sĩ Trung Quốc Lý Thiên Đào – Lưu Long Quyền. Mười phút trôi qua không một giây nghỉ. Xuân Phương liên tục đối đầu trực diện với Long Quyền, những pha ra đòn ăn miếng trả miếng làm khán đài như nổ tung.

Ở phía bên kia, Ngọc Thức kiên trì kìm chân Thiên Đào bằng sự lì lợm đáng nể. Cả bốn võ sĩ đều trụ vững tới giây cuối, buộc trọng tài tuyên bố kết quả hòa. Không có người thua, chỉ có bốn chiến binh bước xuống sàn trong tiếng vỗ tay kéo dài.

Nếu MMA Duo là bữa tiệc cảm xúc, thì MMA Trio giữa Lạc Việt và Thuận Viễn là màn thể hiện bản lĩnh tập thể. Một lần nữa, Phan Huy Hoàng chứng minh vì sao anh luôn là “người mở khóa” trong những trận đồng đội.

Tận dụng sai lầm của Triệu Thần Khải, Huy Hoàng siết cổ đối thủ để tạo bước ngoặt. Trần Việt Anh lập tức tóm lưng Thương Soái Nam, trong khi Lê Minh Hoàng khéo léo hóa giải Ân Liêm Bác. Chỉ trong khoảnh khắc, cục diện đảo chiều hoàn toàn và chiến thắng chung cuộc gọi tên đội Lạc Việt.

Các trận MMA tối 27/12 diễn ra hấp dẫn.

Các trận MMA Pro cũng không kém phần khốc liệt. Ở hạng 65 kg, Nguyễn Hữu Hân kết thúc Nguyễn Tiến Long bằng cú chỏ ở hiệp 2, tạo ra vết rách sâu khiến trọng tài phải dừng trận. Hạng 56kg, “lão tướng” Trần Trọng Kim hạ knock-out Đinh Văn Khuyến bằng cú đá chân trái gọn gàng, một lời nhắc rằng kinh nghiệm vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất.

Những chiến thắng khác nối dài đêm rực rỡ cho võ sĩ Việt. Nguyễn Trung Hải hạ Bùi Văn Hùng, Nguyễn Thanh Duy gục ngã đối thủ bằng một đòn gối, Lê Hoàng Đức kết thúc Lý Diệu Phước bằng đòn siết. Xen kẽ đó là thất bại điểm số của Nguyễn Văn Lâm trước Harry Smith, nhưng không đủ làm lu mờ bức tranh tổng thể.

Lion Championship 29 khép lại với cảm giác rất rõ ràng: MMA Việt Nam đang tiến những bước chắc chắn. Không còn là sân chơi thử nghiệm, đó là nơi các võ sĩ Việt sẵn sàng đối đầu và giành thế thượng phong bằng bản lĩnh, kỹ thuật và tinh thần chiến đấu không lùi bước.

