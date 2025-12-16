MMA Việt Nam được thưởng lớn sau SEA Games 33

Sáng 16/12, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) tổ chức Lễ vinh danh và khen thưởng đội tuyển MMA Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật tại SEA Games 33.

Ông Ngô Đức Quỳnh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ,

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, là sự tri ân dành cho tập thể lãnh đội, ban huấn luyện và các vận động viên đã thi đấu quả cảm, góp phần mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Tại SEA Games 33, đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với lực lượng gồm 6 võ sĩ Trần Ngọc Lượng (60 kg Hiện đại nam), Quàng Văn Minh (65 kg Hiện đại nam), Phạm Văn Nam (56 kg Truyền thống nam), Dương Thị Thanh Bình (54 kg Truyền thống nữ), Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (60 kg Hiện đại nữ) và Lê Ngọc Thu (54 kg Hiện đại nữ). Dù lần đầu tiên MMA được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games, các võ sĩ Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Nổi bật nhất là hai tấm HCV của Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh ở các hạng cân Hiện đại nam, khẳng định trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của MMA Việt Nam. Bên cạnh đó, Dương Thị Thanh Bình giành HCB nội dung Truyền thống nữ, còn Phạm Văn Nam và Nguyễn Quỳnh Hoa mang về hai HCĐ quý giá. Thành tích này được xem là bước tiến quan trọng, cho thấy sự phát triển nhanh chóng và hướng đi đúng đắn của MMA Việt Nam trong công tác đào tạo, huấn luyện.

Chủ tịch VMMAF Ngô Đức Quỳnh và Phó Chủ tịch Thường trực VMMAF Đào Gia Bảo trao thưởng cho vận động viên giành thành tích cao tại SEA Games 33

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đức Quỳnh, Chủ tịch VMMAF, đánh giá cao tinh thần thi đấu trung thực, quyết tâm và cao thượng của toàn đội. Ông nhấn mạnh kết quả tại SEA Games 33 không chỉ mang ý nghĩa huy chương, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của MMA Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Theo chính sách công bố trước đó, VMMAF trao thưởng 200 triệu đồng cho mỗi HCV, 60 triệu đồng cho HCB và 30 triệu đồng cho HCĐ. Ngoài ra, ban huấn luyện và lãnh đội cũng được thưởng 100 triệu đồng để ghi nhận những đóng góp thầm lặng phía sau thành công.

Đại diện các vận động viên, võ sĩ Trần Ngọc Lượng bày tỏ sự biết ơn đối với sự tin tưởng và hỗ trợ của Liên đoàn, đồng thời khẳng định toàn đội đã bước lên sàn đấu với tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Thành công tại SEA Games 33 được xem là cột mốc quan trọng, mở ra triển vọng để MMA trở thành một môn thể thao mũi nhọn mới của Việt Nam, nếu tiếp tục được đầu tư bài bản và dài hạn.