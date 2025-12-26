Lion Championship 29 hâm nóng sàn đấu Đông Anh

Lion Championship 29 diễn ra tối 27/12 tại Hà Nội quy tụ 9 trận MMA đa thể thức, nổi bật với loạt đối đầu trong nước giàu duyên nợ và hai màn giao hữu quốc tế Việt Nam - Trung Quốc đầy chất lửa.

Ban tổ chức Lion Championship công bố lịch thi đấu chi tiết của LC29, sự kiện diễn ra lúc 20h ngày 27/12 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Giải đấu mang đến 9 trận tranh tài ở các thể thức MMA Pro, MMA Trio và MMA Duo, với sự góp mặt của nhiều võ sĩ hàng đầu trong nước cùng các đại diện quốc tế.

Tâm điểm của đêm thi đấu là sự trở lại của bộ đôi Nguyễn Xuân Phương - Nguyễn Ngọc Thức, những cái tên quen thuộc với khán giả MMA Việt Nam. Màn tái xuất này được chờ đợi sẽ mang lại một màn trình diễn bùng nổ, nhất là trong bối cảnh LC29 còn chứng kiến cuộc tái đấu nhiều duyên nợ giữa Nguyễn Tiến Long và Nguyễn Hữu Hân, nơi bản lĩnh và khả năng chịu áp lực sẽ được thử thách ở mức cao nhất.

Ở hạng cân 56 kg nam, trận chung kết giữa Trần Huy Hải (Wushu King) và Phạm Bình Minh (Saigon Sports Club) nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Cả hai đều sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và phong cách thi đấu kỷ luật. Cùng hạng cân này, Lý Diệu Phước đối đầu Lê Hoàng Đức trong trận giao hữu, trong khi cặp Nguyễn Thanh Duy - Nguyễn Phú Thịnh tranh tài ở trận xếp hạng.

Hạng cân 65 kg cũng hứa hẹn nhiều kịch tính với màn chạm trán giữa Nguyễn Văn Lâm (Muay Fit Center) và Harry Smith, võ sĩ người Scotland đang thi đấu cho Vietnam Top Team. Bên cạnh đó là trận xếp hạng giữa Bùi Văn Hùng và Nguyễn Trung Hải, cùng cuộc so tài được chờ đợi giữa Nguyễn Hữu Hân và Nguyễn Tiến Long.

Ở nội dung MMA Trio hạng 190 kg, ba võ sĩ Trung Quốc Thương Soái Nam, Ân Liêm Bác, Triệu Thần Khải sẽ đối đầu bộ ba Việt Nam Trần Việt Anh, Phan Huy Hoàng, Lê Minh Hoàng trong trận giao hữu quốc tế kéo dài một hiệp 10 phút. Thể thức này đòi hỏi chiến thuật, thể lực và sự phối hợp ở mức cao.

MMA Duo hạng 130 kg chứng kiến cặp võ sĩ Trung Quốc Lưu Long Quyền - Lý Thiên Đào so tài với Nguyễn Ngọc Thức - Nguyễn Xuân Phương của The Champ MMA. Trong đó, Lưu Long Quyền là cái tên đáng chú ý với bảng thành tích dày đặc và nhiều chiến thắng knock-out tại các giải đấu lớn ở châu Á.