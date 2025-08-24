Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo lại vượt Messi trong cuộc đua kiếm tiền năm 2025

  Chủ nhật, 24/8/2025 20:24 (GMT+7)
Trong danh sách năm 2025 của Forbes, Cristiano Ronaldo một lần nữa đứng trên Lionel Messi trong nhóm những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Ronaldo kiếm tiền nhiều gấp đôi Messi

Theo Forbes, Ronaldo hiện là vận động viên kiếm tiền nhiều nhất hành tinh, với tổng thu nhập ước tính 275 triệu USD. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới giữ ngôi số một năm thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, bản hợp đồng sang Saudi Arabia giúp anh gia tăng mạnh mẽ cả tiền lương lẫn thu nhập từ quảng cáo.

Trong khi đó, Messi đứng thứ 5 với tổng thu nhập khoảng 135 triệu USD. Từ khi gia nhập Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo Inter Miami, siêu sao người Argentina giúp doanh thu và giá trị CLB tăng vọt, đồng thời nâng tầm hình ảnh của cả giải đấu.

Chỉ có ba gương mặt chen giữa Ronaldo và Messi trong top 5. Hậu vệ ngôi sao của Golden State Warriors, Stephen Curry, đứng thứ 2 với 156 triệu USD. Vị trí thứ 3 thuộc về tay đấm hạng nặng Tyson Fury với 146 triệu USD. Tiền vệ Dallas Cowboys, Dak Prescott, xếp thứ 4 với 137 triệu USD.

Ở vị trí thứ 6 là huyền thoại bóng rổ LeBron James, cầu thủ ghi điểm nhiều nhất lịch sử NBA, với mức thu nhập ước tính 133,8 triệu USD. Đứng thứ 7 là ngôi sao bóng chày của New York Mets, Juan Soto. Vận động viên người Dominica, từng năm lần đoạt giải Silver Slugger, kiếm khoảng 114 triệu USD và vẫn là một trong những tài năng sáng giá nhất của MLB.

Xếp thứ 8 là cựu đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid, Karim Benzema, hiện khoác áo Al-Ittihad ở Saudi Arabia, với thu nhập khoảng 104 triệu USD. Ở vị trí thứ 9 là hiện tượng của Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, với thu nhập 102,5 triệu USD. Ngôi sao 30 tuổi người Nhật tiếp tục là một trong những vận động viên có sức hút thương mại lớn nhất thế giới. Khép lại top 10 là tiền phong của Houston Rockets, Kevin Durant, với thu nhập ước tính 101,4 triệu USD.

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

