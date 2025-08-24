Ronaldo lại vượt Messi trong cuộc đua kiếm tiền năm 2025

Trong danh sách năm 2025 của Forbes, Cristiano Ronaldo một lần nữa đứng trên Lionel Messi trong nhóm những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Ronaldo kiếm tiền nhiều gấp đôi Messi

Theo Forbes, Ronaldo hiện là vận động viên kiếm tiền nhiều nhất hành tinh, với tổng thu nhập ước tính 275 triệu USD . Chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới giữ ngôi số một năm thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, bản hợp đồng sang Saudi Arabia giúp anh gia tăng mạnh mẽ cả tiền lương lẫn thu nhập từ quảng cáo.

Trong khi đó, Messi đứng thứ 5 với tổng thu nhập khoảng 135 triệu USD . Từ khi gia nhập Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo Inter Miami, siêu sao người Argentina giúp doanh thu và giá trị CLB tăng vọt, đồng thời nâng tầm hình ảnh của cả giải đấu.

Chỉ có ba gương mặt chen giữa Ronaldo và Messi trong top 5. Hậu vệ ngôi sao của Golden State Warriors, Stephen Curry, đứng thứ 2 với 156 triệu USD . Vị trí thứ 3 thuộc về tay đấm hạng nặng Tyson Fury với 146 triệu USD . Tiền vệ Dallas Cowboys, Dak Prescott, xếp thứ 4 với 137 triệu USD .

Ở vị trí thứ 6 là huyền thoại bóng rổ LeBron James, cầu thủ ghi điểm nhiều nhất lịch sử NBA, với mức thu nhập ước tính 133,8 triệu USD . Đứng thứ 7 là ngôi sao bóng chày của New York Mets, Juan Soto. Vận động viên người Dominica, từng năm lần đoạt giải Silver Slugger, kiếm khoảng 114 triệu USD và vẫn là một trong những tài năng sáng giá nhất của MLB.

Xếp thứ 8 là cựu đồng đội của Ronaldo tại Real Madrid, Karim Benzema, hiện khoác áo Al-Ittihad ở Saudi Arabia, với thu nhập khoảng 104 triệu USD . Ở vị trí thứ 9 là hiện tượng của Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, với thu nhập 102,5 triệu USD . Ngôi sao 30 tuổi người Nhật tiếp tục là một trong những vận động viên có sức hút thương mại lớn nhất thế giới. Khép lại top 10 là tiền phong của Houston Rockets, Kevin Durant, với thu nhập ước tính 101,4 triệu USD .