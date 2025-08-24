So sánh hiệu quả của Ronaldo và Messi trong các trận chung kết

Trong trận tranh Siêu cúp Saudi gặp Al Ahli tại Hong Kong tối 23/8, Cristiano Ronaldo đã ghi 1 bàn thắng nhưng không đủ giúp Al Nassr vô địch.

Messi và Ronaldo thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết

Bàn thắng vào lưới Al Ahli giúp Ronaldo nâng tổng thành tích ghi bàn trong các trận chung kết lên 25 bàn sau 40 lần góp mặt, một minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ của anh ở những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn xếp sau đối thủ lớn nhất của mình ở khía cạnh này.

Lionel Messi hiện giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết, với 35 pha lập công sau 49 lần ra sân. Lần gần nhất anh nâng cao thành tích này là vào năm 2023, khi ghi bàn mở tỷ số cho Inter Miami trong trận chung kết Leagues Cup gặp Nashville SC, góp công giúp đội nhà giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Đứng giữa Ronaldo và Messi trong bảng xếp hạng là huyền thoại Brazil, Pele, với 31 bàn ở các trận chung kết.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo ghi bàn trong ba trận chung kết. Anh lập cú đúp trong trận chung kết Arab Club Champions Cup 2023 (danh hiệu không chính thức) để đưa Al Nassr lên ngôi. Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn ở hai trận chung kết Siêu cúp Saudi liên tiếp, trong đó có thất bại mới nhất trước Al Ahli.

Nếu xét hiệu quả, Messi thi đấu tổng cộng 43 trận chung kết (50 nếu tính cả thể thức hai lượt). Lần gần nhất là cùng Inter Miami giành chiến thắng ở Leagues Cup trước Nashville. Tính chung, Messi có thành tích rất ấn tượng: 43 trận chung kết, 31 chiến thắng và chỉ 12 thất bại.

Ronaldo góp mặt trong 37 trận chung kết ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh thắng 25 danh hiệu, thua 12 lần. Chiến thắng gần nhất của CR7 trong một trận chung kết là cùng Bồ Đào Nha ở Nations League, khi đánh bại Tây Ban Nha trên loạt luân lưu. Ở cấp CLB, danh hiệu cuối cùng của anh đến từ năm 2021 trong màu áo Juventus, với chiến thắng 2-1 trước Atalanta ở chung kết Coppa Italia.