So sánh hiệu quả của Ronaldo và Messi trong các trận chung kết

  • Chủ nhật, 24/8/2025 16:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Trong trận tranh Siêu cúp Saudi gặp Al Ahli tại Hong Kong tối 23/8, Cristiano Ronaldo đã ghi 1 bàn thắng nhưng không đủ giúp Al Nassr vô địch.

Messi và Ronaldo thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết

Bàn thắng vào lưới Al Ahli giúp Ronaldo nâng tổng thành tích ghi bàn trong các trận chung kết lên 25 bàn sau 40 lần góp mặt, một minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ của anh ở những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn xếp sau đối thủ lớn nhất của mình ở khía cạnh này.

Lionel Messi hiện giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận chung kết, với 35 pha lập công sau 49 lần ra sân. Lần gần nhất anh nâng cao thành tích này là vào năm 2023, khi ghi bàn mở tỷ số cho Inter Miami trong trận chung kết Leagues Cup gặp Nashville SC, góp công giúp đội nhà giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Đứng giữa Ronaldo và Messi trong bảng xếp hạng là huyền thoại Brazil, Pele, với 31 bàn ở các trận chung kết.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo ghi bàn trong ba trận chung kết. Anh lập cú đúp trong trận chung kết Arab Club Champions Cup 2023 (danh hiệu không chính thức) để đưa Al Nassr lên ngôi. Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn ở hai trận chung kết Siêu cúp Saudi liên tiếp, trong đó có thất bại mới nhất trước Al Ahli.

Nếu xét hiệu quả, Messi thi đấu tổng cộng 43 trận chung kết (50 nếu tính cả thể thức hai lượt). Lần gần nhất là cùng Inter Miami giành chiến thắng ở Leagues Cup trước Nashville. Tính chung, Messi có thành tích rất ấn tượng: 43 trận chung kết, 31 chiến thắng và chỉ 12 thất bại.

Ronaldo góp mặt trong 37 trận chung kết ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh thắng 25 danh hiệu, thua 12 lần. Chiến thắng gần nhất của CR7 trong một trận chung kết là cùng Bồ Đào Nha ở Nations League, khi đánh bại Tây Ban Nha trên loạt luân lưu. Ở cấp CLB, danh hiệu cuối cùng của anh đến từ năm 2021 trong màu áo Juventus, với chiến thắng 2-1 trước Atalanta ở chung kết Coppa Italia.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Tú Anh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Lionel Messi Juventus Siêu cúp Saudi Ronaldo Al Ahli Nashville SC Leagues Cup

  Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

  Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

  Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Ronaldo cau nguyen hinh anh

Ronaldo cầu nguyện

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi quỳ gối, lặng lẽ cầu nguyện trước loạt sút luân lưu ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia tối 23/8 (giờ Hà Nội).

