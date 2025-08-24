Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo cầu nguyện

  • Chủ nhật, 24/8/2025 04:29 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi quỳ gối, lặng lẽ cầu nguyện trước loạt sút luân lưu ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia tối 23/8 (giờ Hà Nội).

Ronaldo cau nguyen anh 1

Ronaldo cầu nguyện trước khi bước vào loạt sút luân lưu cùng Al Nassr.

Trên sân Hong Kong, cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Ahli diễn ra căng thẳng. Đội bóng của CR7 dẫn 2-1 đến phút 89, nhưng sai lầm của thủ môn Bento biếu không cho đối thủ bàn gỡ hòa. Trận đấu buộc phải phân định bằng loạt sút luân lưu cân não.

Ngay trước giờ khắc quan trọng ấy, ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc Ronaldo quỳ xuống và tập trung cầu nguyện. Động thái cho thấy CR7 rất quyết tâm giành danh hiệu chính thức đầu tiên trong màu áo Al Nassr.

Đáng tiếc, những lời cầu khấn ấy không thể giúp Al Nassr tránh khỏi kịch bản buồn. Trên chấm 11 m, đội bóng của Ronaldo thất bại 3-5. Một lần nữa, CR7 nếm trải cảm giác cay đắng khi gục ngã ở loạt đấu súng tại Saudi Arabia. Mùa trước, Al Nassr khi cũng thua Al Hilal ở chung kết King Cup.

Cá nhân Ronaldo kịp để lại dấu ấn. Anh ghi bàn mở tỷ số và cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Al Nassr. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn cho 4 CLB khác nhau cùng đội tuyển quốc gia.

Ronaldo cũng chạm mốc 939 bàn ở mọi cấp độ, qua đó cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 40. Anh chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 61 pha lập công nữa - thành tích khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Ronaldo lập kỷ lục chưa từng có

Tối 23/8 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo hoàn tất "bộ sưu tập trăm bàn" hiếm có cho 4 CLB khác nhau và cả tuyển quốc gia.

7 giờ trước

Ronaldo kiếm bộn tiền khi Al Nassr bị bán

Cristiano Ronaldo sẽ hưởng lợi lớn về tài chính khi Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia bán lại cổ phần Al Nassr và 3 CLB hàng đầu khác ở Saudi Pro League.

7 giờ trước

Ác mộng luân lưu tái diễn với Ronaldo

Tối 23/8, Al Nassr dẫn trước đến phút 89 nhưng vẫn để Al Ahli gỡ hòa, sau đó gục ngã 3-5 ở loạt luân lưu trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân vận động Hong Kong.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo cầu nguyện Cristiano Ronaldo Ronaldo Al Nassr cầu nguyện

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý