Cristiano Ronaldo gây chú ý khi quỳ gối, lặng lẽ cầu nguyện trước loạt sút luân lưu ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia tối 23/8 (giờ Hà Nội).

Ronaldo cầu nguyện trước khi bước vào loạt sút luân lưu cùng Al Nassr.

Trên sân Hong Kong, cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Ahli diễn ra căng thẳng. Đội bóng của CR7 dẫn 2-1 đến phút 89, nhưng sai lầm của thủ môn Bento biếu không cho đối thủ bàn gỡ hòa. Trận đấu buộc phải phân định bằng loạt sút luân lưu cân não.

Ngay trước giờ khắc quan trọng ấy, ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc Ronaldo quỳ xuống và tập trung cầu nguyện. Động thái cho thấy CR7 rất quyết tâm giành danh hiệu chính thức đầu tiên trong màu áo Al Nassr.

Đáng tiếc, những lời cầu khấn ấy không thể giúp Al Nassr tránh khỏi kịch bản buồn. Trên chấm 11 m, đội bóng của Ronaldo thất bại 3-5. Một lần nữa, CR7 nếm trải cảm giác cay đắng khi gục ngã ở loạt đấu súng tại Saudi Arabia. Mùa trước, Al Nassr khi cũng thua Al Hilal ở chung kết King Cup.

Cá nhân Ronaldo kịp để lại dấu ấn. Anh ghi bàn mở tỷ số và cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Al Nassr. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 100 bàn cho 4 CLB khác nhau cùng đội tuyển quốc gia.

Ronaldo cũng chạm mốc 939 bàn ở mọi cấp độ, qua đó cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 40. Anh chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 61 pha lập công nữa - thành tích khiến cả thế giới phải ngả mũ.