Ronaldo kiếm bộn tiền khi Al Nassr bị bán

Cristiano Ronaldo sẽ hưởng lợi lớn về tài chính khi Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia bán lại cổ phần Al Nassr và 3 CLB hàng đầu khác ở Saudi Pro League.

Ronaldo sở hữu 15% cổ phần Al Nassr.

Hiện tại, PIF giữ 75% cổ phần của 4 đội bóng lớn nhất giải gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli, trong khi 25% còn lại thuộc Bộ Thể thao nước này. Nếu thương vụ bán cổ phần thành công, Ronaldo sẽ trực tiếp được hưởng lợi do nắm 15% cổ phần Al Nassr theo hợp đồng gia hạn hồi tháng 6.

Siêu sao 40 tuổi ký vào bản hợp đồng được cho là giá trị nhất lịch sử bóng đá, mang về ít nhất 492 triệu bảng trong vòng 24 tháng, kèm theo quyền sở hữu CLB. Điều này đồng nghĩa, ngoài mức lương khổng lồ, CR7 còn có thể bỏ túi thêm hàng triệu bảng nếu Al Nassr đổi chủ.

Theo truyền thông Saudi Arabia, việc rao bán 4 CLB hàng đầu là một phần trong chiến lược tư nhân hóa bóng đá mà giới chức công bố từ năm ngoái. Kế hoạch này còn bao gồm việc chuyển nhượng cả 25% cổ phần do Bộ Thể thao quản lý.

Ronaldo gia nhập Al Nassr từ đầu năm 2023 sau khi rời MU. Anh ghi tới 99 bàn sau 112 trận, góp công lớn đưa thương hiệu Al Nassr ra toàn cầu. Tuy nhiên, CR7 chưa có danh hiệu chính thức nào với đội bóng.