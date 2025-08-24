Ronaldo thua 3 trận chung kết liên tiếp, Messi thì sao?

Cristiano Ronaldo để thua trận chung kết thứ ba liên tiếp cùng Al Nassr, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi Lionel Messi từng thua bao nhiêu trận chung kết liên tiếp?

Ronaldo và Messi là 2 ngôi sao lớn nhất trong làng bóng đá đương đại

Ở chung kết Siêu cúp Saudi tối 23/8, Ronaldo vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Al Nassr sau khi đội bóng gục ngã trước Al Ahli trên chấm phạt đền, dù hòa 2-2. Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp trong các trận chung kết cấp CLB của CR7. Trước đó, CR7 hai lần thất bại trước Al Hilal, ở Siêu cúp Saudi 2024 và Cúp Nhà vua 2024.

Trong khi đó, Messi chưa bao giờ thua hai trận chung kết cấp CLB liên tiếp. Tuy nhiên, xét ở cấp đội tuyển, anh từng trải qua hai thất bại liên tiếp. Đầu tiên là cùng Argentina gục ngã trước Chile ở Copa America 2015, và chỉ một tháng sau đó, Messi cùng Barcelona thua Athletic Club ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trận chung kết Copa America 2015 diễn ra ngày 4/7 là kỷ niệm khó quên, bởi đó lẽ ra có thể trở thành danh hiệu lớn đầu tiên của Messi cùng đội tuyển. Argentina đã chơi tốt suốt giải đấu nhưng không thể vượt qua Chile trong 120 phút, và sau đó thất bại 1-4 trên loạt sút luân lưu.

Chỉ một tháng sau, Messi lại góp mặt ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha khi Barcelona gặp Athletic Club trong thể thức hai lượt. Bilbao thắng đậm 4-0 ở lượt đi, khiến trận hòa 1-1 ở lượt về trở nên vô nghĩa. Athletic Club nâng cúp, còn Messi phải chịu thất bại thứ hai liên tiếp nếu tính cả ở CLB và đội tuyển.

Tuy nhiên, có một lưu ý rằng xen giữa 3 trận chung kết cùng Al Nassr, Ronaldo vẫn tìm được niềm vui khi cùng Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2025 sau loạt luân lưu thắng Tây Ban Nha.