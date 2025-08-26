Đồng coin Cristiano Ronaldo gây rúng động thị trường tiền ảo

Hàng loạt token giả mạo Cristiano Ronaldo bùng nổ nhờ tin đồn ra mắt meme coin, trong đó có token đạt vốn hóa thị trường 143 triệu USD, rồi sụp đổ chỉ trong vài phút.

Danh tiếng của Ronaldo bị nhóm lừa đảo tiền ảo lợi dụng

Cuối tuần qua, nhiều token ăn theo hình ảnh siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo bất ngờ xuất hiện, sau khi lan truyền tin đồn rằng anh sắp tung ra một đồng meme coin. Tuy nhiên, tất cả dường như chỉ dừng lại ở tin đồn, bởi không tìm thấy bất kỳ nguồn tin uy tín nào xác nhận. Một trong những token này từng đạt mức vốn hóa thị trường 143 triệu USD trước khi sụp đổ 98% — tất cả chỉ gói gọn trong vài phút.

Đồng CR7, lấy cảm hứng từ biệt danh của Ronaldo, đã được nhiều influencer quảng bá. Song phần lớn trong số họ đã xóa bài đăng. Công ty phân tích on-chain Bubblemaps tin rằng đây là một chiến dịch có tổ chức.

Nhà phân tích ẩn danh 0xToolman từ Bubblemaps phân tích: “Có khả năng sau khi Kanye West ra mắt YZY, một số influencer đã bắt sóng và tuyên bố Cristiano Ronaldo cũng sẽ phát hành token, dùng chính tài khoản của họ để quảng bá. Sau đó họ tung ra một token không được Ronaldo xác nhận, đăng địa chỉ hợp đồng, dụ nhà đầu tư rót tiền, rồi nhanh chóng rút sạch ngay sau đó”.

HÌnh ảnh của nhóm "dụ dỗ" dùng quảng bá đồng CR7

Phần lớn tin đồn gắn với mối quan hệ hợp tác giữa Ronaldo và Binance, bắt đầu từ năm 2022 với bốn bộ sưu tập NFT. Tuy vậy, phần lớn các token giả mạo lại được triển khai trên Solana. Ít nhất năm token CR7 khác đã ra mắt trên mạng lưới này, nhưng tất cả đều không vượt nổi mốc vốn hóa 1 triệu USD .

Chỉ có token do nhóm influencer quảng bá mới tạo được sóng, đạt 143,18 triệu USD vốn hóa trong vỏn vẹn 6 phút. Nhưng sự hưng phấn nhanh chóng tắt ngấm: trong chín phút kế tiếp, token lao dốc 98% (theo dữ liệu từ DEX Screener). Nguyên nhân đến từ loạt lệnh bán tháo liên tiếp từ nhiều ví, Bubblemaps cho biết.

Cho đến nay, Ronaldo chưa có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội về việc phát hành token chính thức, ngoài những bộ sưu tập NFT hợp tác với Binance.