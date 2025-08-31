VAR biến Real Madrid thành nạn nhân quen thuộc

Real Madrid giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Mallorca tại vòng 3 La Liga rạng sáng 31/8, nhưng trận đấu bị phủ bóng bởi màn điều khiển gây tranh cãi của trọng tài Sánchez Martínez.

HLV Xabi Alonso chất vấn trọng tài Sánchez Martínez.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Xabi Alonso tiến thẳng tới ông vua áo đen với vẻ mặt đầy bực tức để chất vấn về các quyết định. Trọng tài này không công nhận tới ba bàn thắng của Real Madrid: hai của Kylian Mbappe và một của Arda Guler.

Trận đấu khởi đầu với sự lấn lướt từ Mallorca khi Vedat Muriqi ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng lội ngược dòng trước giờ nghỉ nhờ các pha lập công của Arda Guler và Vinícius ở các phút 37 và 38. Riêng Mbappe đưa bóng vào lưới 2 lần nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị.

Hiệp hai tiếp tục nóng lên với những quyết định gây tranh cãi, trong đó ông Sanchez Martinez hủy thêm một bàn thắng khác của Arda Guler vì cho rằng bóng chạm tay. Vốn nổi tiếng điềm tĩnh, nhưng lần này Xabi Alonso đã không thể kiềm chế, liên tục tranh cãi và theo nhà báo Jose Padilla, ông còn giữ nguyên vẻ căng thẳng khi đối thoại trực tiếp với trọng tài sau trận.

Trong buổi họp báo, HLV người Tây Ban Nha tỏ ra thận trọng, chỉ nhấn mạnh tới nỗ lực của các học trò: “Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và chất lượng để lội ngược dòng”.

Cảnh tượng một đội bị từ chối tới ba bàn thắng trong cùng một trận đấu quả thực hiếm thấy. Nhưng nếu soi lại dữ liệu, đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra.

Mbappe tịt ngòi trong chiến thắng của Real Madrid.

Theo tài khoản @YasujiroOficial trên mạng xã hội X: “Đây là lần thứ ba trong lịch sử La Liga mà VAR hủy bỏ 3 bàn thắng của cùng một đội trong một trận. Đoán xem cả ba lần đó đội nào là nạn nhân?” Anh chốt lại đầy mỉa mai: “Hết rồi. Không còn gì để nói, thưa các vị”.

Trong phần bình luận, Yasujiro còn nhắc lại hai trận đấu tương tự: một trước Elche cách đây vài năm và một khác ở mùa trước, khi Real Madrid gặp UD Las Palmas ngay tại Bernabéu.