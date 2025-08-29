Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quy định lạ cấm Liverpool đối đầu Real Madrid ở Anfield

  • Thứ sáu, 29/8/2025 10:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liverpool không thể chạm trán Real Madrid tại Anfield ở vòng phân hạng Champions League mùa tới theo quy định của UEFA.

Liverpool phải hành quân tới Bernabeu nếu đối đầu Real Madrid ở vòng phân hạng mùa giải tới.

Khuya 28/8, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh lại một lần nữa bốc thăm trúng lá thăm tiếp đón "Los Blancos" trên sân nhà trong giai đoạn vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025/26.

Theo một thay đổi trong quy định của UEFA, Liverpool sẽ không thể gặp Real Madrid tại Anfield ở Champions League 2026/27. Quy định mới này ngăn việc một cặp đấu giữa hai đội bóng, với cùng một đội chủ nhà, không được tái diễn trong 3 mùa liên tiếp.

"UEFA quyết định áp dụng một điều kiện bổ sung cho việc bốc thăm Champions League mùa giải 2026/27, quy định rằng các trận đấu giữa cùng hai đội bóng không thể được lặp lại trong cùng một giải đấu và với cùng một đội chủ nhà trong 3 mùa liên tiếp", trang web của UEFA viết.

Điều này đồng nghĩa nếu hai đội gặp nhau ở vòng phân hạng Champions League mùa 2024/25 và tiếp tục gặp nhau trong giai đoạn này ở mùa 2025/26 với cùng một đội chủ nhà, thì trong mùa giải 2026/27, trận đấu chỉ được phép diễn ra tại sân nhà của đội còn lại.

Do Liverpool đối đầu Real Madrid tại Anfield ở mùa giải trước và mùa giải này, nếu hai đội gặp lại ở mùa giải tới, trận đấu sẽ được tổ chức tại Santiago Bernabeu. Mùa trước, Liverpool xuất sắc hạ gục Real Madrid 2-0 trên sân Anfield.

Minh Nghi

