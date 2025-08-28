Real đụng độ Man City, Liverpool ở Champions League

23h30 đêm 28/8, lễ bốc thăm League Phase, Champions League xác định hàng loạt cặp đấu hấp dẫn.

Sau khi UEFA vinh danh Chelsea - đội bóng đầu tiên hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu cấp châu lục (Champions League, Europa League và Conference League) và trao giải "Chủ tịch UEFA" cho Zlatan Ibrahimovic, lễ bốc thăm bắt đầu.

Ở nhóm hạt giống số một, Real Madrid đụng độ hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có 3 cái tên đầy duyên nợ Manchester City, Liverpool và Juventus. Ở mùa trước, Real bị loại ở tứ kết và đang quyết tâm tìm lại ánh hào quang ở đấu trường châu lục dưới triều đại của tân HLV Xabi Alonso. Trent Alexander-Arnold được trở lại Anfield gặp đồng đội cũ ở lượt trận thứ 2.

Trong khi đó, phần mềm tự động của UEFA xếp nhà đương kim vô địch PSG chạm trán toàn đối thủ sừng sỏ (Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle và Bilbao). Thầy trò HLV Luis Enrique sẽ phải thi đấu hết mình ngay từ giai đoạn League Phase để thực hiện tham vọng bảo vệ ngôi vương.

Kết quả bốc thăm của nhóm hạt giống số 1. Mỗi đội sẽ chơi 8 trận, 4 trên sân nhà, 4 trên sân khách.

Cặp đấu thu hút sự chú ý nhất có lẽ là PSG gặp Barcelona, nơi 2 CLB có lối chơi tấn công đẹp mắt nhất châu Âu hiện nay sẽ đối đầu tại sân vận động Lluis Companys.

Barcelona được đánh giá có lịch thi đấu dễ thở. Ngoài Chelsea và PSG, 6 đối thủ còn lại của Lamine Yamal cùng đồng đội (Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen và Newcastle) đều bị đánh giá dưới tầm.

Ở nhóm hạt giống số 2, Arsenal phải đối đầu 3 đối thủ sừng sỏ gồm Inter, Atletico Madrid và Bayern Munich. Trong khi đó, Leverkusen của HLV Erik ten Hag có lịch thi đấu đầy khó khăn, lần lượt trước PSG, Man City, Vilalrreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcsatle và Copenhagen.

Kết quả bốc thăm nhóm hạt giống số 2.

Ở nhóm hạt giống số 3, Tottenham giành vé dự Champions League 2025/26 theo suất dành cho đội vô địch Europa League. Thầy trò HLV Thomas Frank có lịch thi đấu khá dễ thở khi chỉ có PSG được đánh giá vượt trội.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Serie A, Napoli sẽ đụng độ Chelsea, Man City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag và Copenhagen. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến ngày trở về đầy cảm xúc của Kevin De Bruyne tại sân Etihad ở lượt trận thứ 2.

Kết quả bốc thăm nhóm hạt giống số 3.

Ở nhóm hạt giống số 4, Premier League góp một đại diện là Newcastle. CLB vùng Đông Bắc nước Anh gặp khó ở ngay 2 lượt đấu đầu tiên (Barcelona và PSG).

Pafos và Kairat, 2 "lính mới" của Champions League sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trước các tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu lục như Bayern, Chelsea, Real Madrid, Inter,...

Kết quả bốc thăm nhóm hạt giống số 4.

Theo lịch dự kiến, vòng phân hạng diễn ra từ ngày 16/9/2025 đến 28/1/2026. Từ vòng knock-out đến bán kết sẽ được tổ chức từ ngày 17/1/2026 đến 6/5/2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2026 tại sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary.