Tiền thưởng khổng lồ ở Champions League 2025/26

Mùa giải Champions League 2025/26 hứa hẹn mang lại một khoản tiền thưởng hấp dẫn cho các đội bóng tham gia.

Champions League 2025/26 hứa hẹn tạo ra nhiều cặp đấu gay cấn.

Theo AS, tổng số tiền lên đến 2,47 tỷ euro được UEFA phân phối cho 36 đội góp mặt tại giải năm nay. Điều này tạo ra một động lực lớn cho các câu lạc bộ trong việc cạnh tranh và đạt được thành tích tốt tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Theo UEFA, mỗi đội bóng tham dự giải nhận ngay 18,6 triệu euro, con số tăng đáng kể so với mức 15,6 triệu euro của mùa giải trước. Mỗi chiến thắng mang lại 2,1 triệu euro cho các CLB, và 700.000 euro cho mỗi trận hòa.

Dù mức tiền thưởng cho kết quả trận đấu giảm so với trước đây, nhưng các đội vẫn có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn nhờ số lượng trận đấu tăng đáng kể so với thể thức cũ.

Mỗi đội sẽ đá 8 trận ở vòng phân hạng, với 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Thứ hạng của mỗi đội cũng quyết định mức tiền thưởng khi vòng phân hạng khép lại, từ 700.000 đến 10 triệu euro tùy vị trí chung cuộc.

Các đội nhận thêm 11 triệu euro nếu lọt vào vòng 16 đội, 12,5 triệu euro nếu vào tứ kết, 15 triệu euro nếu vào bán kết và 18,5 triệu euro nếu vào chung kết. Đội vô địch nhận thưởng 25 triệu euro.

Tổng số tiền thưởng có thể lên tới gần 200 triệu euro cho các đội mạnh, nếu họ có một mùa giải thành công và tiến sâu vào các vòng đấu knock-out.

Champions League giúp các CLB tăng doanh thu đáng kể.

UEFA cũng tăng tiền thưởng đáng kể cho trận tranh Siêu cúp châu Âu, với 4 triệu euro cho mỗi đội góp mặt và 5 triệu euro cho đội chiến thắng. Hồi giữa tháng này, PSG kiếm được tổng cộng 9 triệu euro nhờ danh hiệu nói trên.

Europa League và Conference League cũng được đầu tư mạnh tay, với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu euro so với 50 triệu euro như trước đây.

Với việc phân phối một khoản tiền lớn hơn cho các giải đấu, UEFA xem đây là chiến lược để làm hài lòng các đội bóng lớn sau những căng thẳng liên quan đến dự án Super League.

Lễ bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2025/26 sẽ diễn ra vào đêm 28/8, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.