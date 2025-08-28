Man Utd thành trò cười ở Carabao Cup

Blundell Park trở thành sân khấu của nỗi hổ thẹn: Man Utd bạc nhược, Amorim bất lực, và cơn giận dữ của CĐV thì bùng nổ dữ dội.

Sơ đồ chiến thuật Ruben Amorim dành cho MU quá dễ bị bắt bài.

Carabao Cup vốn được coi là “sân chơi phụ” với những ông lớn Premier League. Nhưng với Manchester United ở thời điểm hiện tại, trận đấu với Grimsby Town rạng sáng 28/8 lại giống như một phép thử niềm tin - và Ruben Amorim đã thất bại cay đắng.

Để một đội bóng đang ngụp lặn ở League Two dẫn 2-0 chỉ trong vòng nửa giờ thi đấu, để rồi thất bại trong loạt luân lưu, đó không đơn thuần là một cú sốc, mà còn là bằng chứng cho thấy con tàu đỏ đang mất phương hướng trầm trọng.

Sự nhẫn nhịn của người hâm mộ chạm đáy

Manchester United vốn trải qua nhiều biến động trong hơn một thập kỷ qua, từ thời hậu Sir Alex Ferguson đến những triều đại ngắn ngủi của David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer hay Erik Ten Hag. Mỗi đời HLV đều có một giai đoạn nhận được sự bảo vệ từ phía người hâm mộ, ít nhất cho đến khi niềm tin bị bào mòn đến mức cạn kiệt. Với Ruben Amorim, giai đoạn này dường như đến quá sớm.

Những lời kêu gọi “Amorim out” xuất hiện dày đặc sau cú sảy chân trước Grimsby không phải là phản ứng bộc phát. Nó là kết quả của một chuỗi thất vọng kéo dài: lối chơi cứng nhắc, hệ thống chiến thuật quá dễ đoán, và đặc biệt là sự bất lực trong việc khai thác những bản hợp đồng đắt giá như Benjamin Sesko hay Matheus Cunha. Khi CĐV thốt lên rằng “ông ấy phải chọn giữa hệ thống và công việc”, đó chính là sự phán xét lạnh lùng về một triết lý đang phản tác dụng.

Amorim đến Old Trafford với danh tiếng của một HLV trẻ trung, hiện đại, từng gây tiếng vang cùng Sporting Lisbon với sơ đồ 3-4-3 biến hóa. Thế nhưng, Premier League - và ngay cả các đội bóng hạng dưới ở Anh - không dễ để bị khuất phục bởi một công thức cố định. Việc Man United cầm nhiều bóng nhưng không thể xuyên phá, rồi bất lực trước những đòn phản công trực diện, đã trở thành “điệp khúc” quen thuộc.

Amorim đang đối mặt rất nhiều áp lực.

Grimsby không phải Real Madrid, cũng chẳng phải Liverpool. Nhưng họ vẫn dễ dàng khai thác khoảng trống nơi hàng thủ Man United để trừng phạt đối phương. Khi một hệ thống để cho đối thủ hạng Tư thoải mái xuyên phá, thì vấn đề không còn nằm ở đẳng cấp cầu thủ, mà ở chính ý tưởng chiến thuật.

Người hâm mộ có thể tha thứ cho một thất bại trước đối thủ mạnh hơn, nhưng khó chấp nhận việc các cầu thủ ra sân với sự uể oải và thiếu khát khao. Những gương mặt như Harry Maguire, Andre Onana hay Manuel Ugarte đều hiện diện trên sân, nhưng màn trình diễn tập thể lại thiếu gắn kết.

Câu hỏi đặt ra: liệu Amorim có thực sự kiểm soát được phòng thay đồ, hay ông đang dần đánh mất sự ủng hộ từ các trụ cột?

Ở một CLB như Manchester United, HLV không chỉ cần ý tưởng chiến thuật, mà còn phải duy trì tinh thần chiến đấu - yếu tố từng là bản sắc dưới thời Sir Alex. Khi điều này biến mất, niềm tin nơi khán giả cũng theo đó mà tan vỡ.

Tương lai nào cho Amorim?

Thực tế, ban lãnh đạo Man Utd chưa chắc sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức. Nhưng áp lực từ dư luận là điều không thể bỏ qua.

Carabao Cup không phải đấu trường quan trọng, nhưng thất bại trước một đối thủ hạng dưới lại có sức công phá khủng khiếp về mặt tâm lý. Nó đặt dấu hỏi lớn về năng lực của Amorim trong việc đưa CLB trở lại đúng quỹ đạo.

Onana là tội đồ trong thất bại của MU tại Carabao Cup.

Nếu tiếp tục bảo thủ với triết lý đã bị bắt bài, Amorim sẽ tự đẩy mình vào thế đường cùng. Bóng đá Anh vốn không dành nhiều thời gian cho những HLV trẻ muốn thử nghiệm. Người hâm mộ muốn nhìn thấy sự thay đổi ngay lập tức - từ cách tiếp cận trận đấu, lựa chọn nhân sự, cho đến thái độ chiến đấu.

Khi Tyrell Warren - một cái tên từng bị United đào thải - ghi bàn nhân đôi cách biệt, đó chẳng khác nào một “cái tát” cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh. Nó phơi bày khoảng cách giữa danh tiếng và thực lực, đồng thời là lời cảnh báo rằng nếu không thay đổi, "Quỷ đỏ" sẽ còn tiếp tục trở thành trò cười cho cả nước Anh.

Ruben Amorim có thể chưa mất ghế ngay trong sáng mai, như một CĐV giận dữ đã viết, nhưng ông đang đứng trên sợi dây cực kỳ mong manh. Niềm tin của người hâm mộ đã gần như cạn kiệt - và ở một CLB khổng lồ như Manchester United, khi khán giả quay lưng, đó thường là khởi đầu cho hồi kết.