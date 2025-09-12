Tiết lộ bất ngờ ở thương vụ Antony

Nhà Glazer của MU khiến Antony "toát mồ hôi" trước khi chốt vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu euro sang Real Betis ở mùa hè vừa qua.

Thương vụ Antony chỉ được hoàn tất vào giờ chót.

Giám đốc điều hành Ramos Alcaron của Betis tiết lộ thương vụ này chỉ được hoàn tất vào những giờ chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khiến ban lãnh đạo đội bóng phải trải qua những khoảnh khắc căng thẳng tột độ.

“Có lúc chúng tôi tưởng như vụ chuyển nhượng đã đổ bể vì yêu cầu của MU quá cao", ông Alcaron cho biết. "Chênh lệch khoảng 5-6 triệu euro vượt quá khả năng của Betis. Nhưng cuối cùng, cả chúng tôi, MU và Antony đều nhượng bộ để thương vụ thành công".

Theo ông Alcaron, thỏa thuận chỉ được thống nhất vào rạng sáng ngày 31/8, khi MU gửi lại bản hợp đồng đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Betis. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn vì phải chờ gia đình Glazer phê duyệt.

Chỉ đến 3 giờ chiều hôm đó, việc ký kết mới được hoàn tất, và Betis nhanh chóng sắp xếp máy bay để Antony có thể bay sang Tây Ban Nha ngay trong ngày.

Dù đã giảm mức đòi hỏi so với ban đầu, MU vẫn cài thêm nhiều điều khoản phụ trong hợp đồng, bao gồm cả điều khoản hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu Betis bán Antony trong tương lai.

MU chấp nhận để Antony rời đi với giá 25 triệu euro. Dù chịu lỗ nặng ở thương vụ này, "Quỷ đỏ" vẫn có thể hy vọng thu về lợi nhuận nếu cầu thủ chạy cánh người Brazil tỏa sáng tại La Liga.

