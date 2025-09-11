Indonesia sắp kết thúc trò thay đổi màu da sau lớp áo?

U23 Indonesia vừa trải qua cú sốc lớn khi dừng bước ở vòng loại U23 châu Á, mất cơ hội tái hiện thành tích lọt vào bán kết năm ngoái.

Indonesia bộc lộ vấn đề khi gặp những đội như Nhật Bản

Kết quả này không chỉ khép lại giấc mơ trẻ của bóng đá xứ vạn đảo, mà còn để lại nhiều câu hỏi về con đường phát triển mà Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang theo đuổi.

Khoảng trống trong công tác đào tạo trẻ

Việc U23 Indonesia sớm dừng bước cho thấy bóng đá nước này đang thiếu một nền tảng vững chắc ở cấp độ trẻ. Trong nhiều năm qua, Indonesia mải mê đầu tư vào đội tuyển quốc gia, đặc biệt là chính sách nhập tịch. Vì xây nhà từ nóc, họ chưa thật sự xây dựng được một hệ thống đào tạo liên tục để sản sinh các thế hệ cầu thủ bản địa kế cận.

Hệ quả là U23 Indonesia phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân nổi bật cũng là nhập tịch, thiếu chiều sâu và sự đồng đều. Khi đối mặt với những đối thủ có nền tảng đào tạo bài bản như Hàn Quốc, Indonesia nhanh chóng lộ ra điểm yếu.

Trong trận gặp U23 Hàn Quốc, nếu không nhờ thủ môn U23 Indonesia chơi xuất sắc, họ còn thủng lưới nhiều hơn nữa. Trước đó còn phải kể đến việc U23 Indonesia chơi bất lực trong trận hòa Lào không bàn thắng.

Khi không có cầu thủ nhập tịch, Indonesia lại "hoàn mèo"

Nếu tính thêm trước nữa, phong độ của U23 tại giải vô địch Đông Nam Á cũng nhạt nhòa. Có thể thấy thành công tại bán kết U23 châu Á năm 2024 chỉ là thành tích nhất thời như một làn sóng đơn điệu. Khi làn sóng ấy trôi qua, không hề có làn sau xô tiếp.

Lứa U23 không thể tạo ra niềm tin, ánh mắt người hâm mộ lại hướng về đội tuyển quốc gia - nơi đang đặt kỳ vọng vào một dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo. Sự xuất hiện của những gương mặt gốc châu Âu giúp Indonesia cải thiện thành tích rõ rệt, nhưng đồng thời cũng tạo ra vấn đề cho bóng đá trẻ xứ vạn đảo.

Vạn phần gian khó chờ Indonesia

Công bằng mà nói, đội tuyển quốc gia Indonesia có những màn trình diễn đáng khích lệ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á nhờ nhập tịch gần hết đội hình. Những chiến thắng quan trọng trước Trung Quốc, Bahrain hay Saudi Arabia giúp đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 4 - một cột mốc mang tính đột phá.

Tuy nhiên, hành trình ấy cũng phơi bày những giới hạn. Những trận thua đậm 0-4 rồi 0-6 trước Nhật Bản cho thấy tập thể Indonesia, dù được bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, vẫn chưa thể sánh ngang với các đội thuộc hàng "tier 1" châu lục. Điều này càng chứng tỏ họ chưa phải là một cỗ máy hoàn hảo, mà chỉ đang tiến những bước đầu tiên trên con đường dài bằng một thứ động cơ tốn xăng với linh kiện là "hàng thải" từ các nước có nền bóng đá tiên tiến.

Sa thải HLV Shin là sai lầm của Indonesia?

Con đường phía trước của Indonesia tại vòng loại cuối cùng lại thêm phần chông gai khi chạm trán hai đối thủ mạnh là Saudi Arabia và Iraq – những đội bóng giàu kinh nghiệm và bài bản.

Đây là hai đội mà Indonesia đã gặp tại giai đoạn trước vòng loại. Với Iraq, Indonesia thua cả hai trận tại vòng loại thứ hai với tỷ số 1-5 và 0-2. Với Saudi Arabia là hai trận hòa 1-1 và thắng 2-0. Một điều có thể đoán trước là các trận tái đấu sẽ khó khăn hơn nhiều vì lúc này các đội Tây Á đã bắt đầu thận trọng và không chơi chủ quan trước Indonesia.

Chỉ có đội đầu bảng giành vé đi tiếp còn nhì bảng phải trải qua 2 vòng play-off ngặt nghèo. Khi cửa đi tiếp cực hẹp thì không ai dám với nửa ánh mắt nhìn đối thủ như trước. Nếu vậy thì càng khó cho đại diện của Đông Nam Á.

Sau giây phút thăng hoa khi đội nhà lọt vào vòng 4, người Indonesia giờ đây phải tự hỏi: Nếu Indonesia thất bại thì sao mà khả năng thất bại rất cao? Liệu họ có kiên trì tiếp chiến lược thay đổi màu da sau lớp áo tiếp hay không?

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Patrick Kluivert gánh chịu áp lực không nhỏ. Ông được lựa chọn như một phần của chiến lược “Hà Lan hóa” đội tuyển Indonesia - cả trong lối chơi lẫn con người. Uy tín và kinh nghiệm châu Âu của HLV Kluivert được kỳ vọng mang lại sự đổi thay. Nhưng có vẻ cựu danh thủ này đang bất lực khi Indonesia chơi vô hại trước Lebanon trong trận hòa 0-0 cách đây ít ngày.

Không còn trận giao hữu nào dành cho Indonesia nữa trước khi họ tiếp Saudi Arabia tại Jakarta vào 8/10. Năm 2024, trong trận cuối cùng dẫn dắt Indonesia tại vòng loại World Cup, HLV Shin Tae-yong giúp đội bóng vạn đảo thắng Saudi Arabia 2-0. Nếu trên sân cũ trước đối thủ cũ vào tháng 10, đội bóng của Kluivert thua, người ta không chỉ nói ông kém đồng nghiệp Hàn Quốc mà giấc mơ World Cup cũng khép lại. Sau đó, có thể chiến lược Hà Lan hóa cũng kết thúc.