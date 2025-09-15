Thống kê thảm hại của MU

Ruben Amorim mới giành 31 điểm sau 31 trận Premier League. Đây là lần đầu ông nếm mùi thất bại trước Man City kể từ khi dẫn dắt MU. Áp lực dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày càng lớn, nhất là khi CLB chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng hè qua.