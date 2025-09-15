Thống kê thảm hại của MU

|
Với thất bại trước Man City, theo Opta, MU chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng - thành tích tệ nhất lịch sử tham dự Premier League của đội bóng, tái hiện mùa giải 1992/93 dưới thời Sir Alex Ferguson.
|
Ruben Amorim mới giành 31 điểm sau 31 trận Premier League. Đây là lần đầu ông nếm mùi thất bại trước Man City kể từ khi dẫn dắt MU. Áp lực dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày càng lớn, nhất là khi CLB chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng hè qua.
|
Tỷ lệ thắng của Amorim tại Premier League chỉ đạt 26% (8/31). Trong số các HLV có ít nhất 20 trận cầm quân, Amorim chỉ nhỉnh hơn hai HLV trong lịch sử MU là Alfred Albut (20%) và Scott Duncan (24%).
|
Trên sân khách, "Quỷ đỏ" chỉ kiếm được 14 điểm sau 16 trận (thắng 3, hòa 5, thua 8) dưới thời Amorim - thành tích tệ nhất trong số các CLB đang tranh tài ở giải đấu số một xứ sở sương mù.
|
Nỗi lo rớt hạng với "Quỷ đỏ" thậm chí đang hiển hiện. Opta tính toán khả năng xuống hạng của MU (11%) hiện cao hơn khả năng cán đích trong top 5 (7,3%). Một sự thật cay đắng cho đội bóng từng là biểu tượng của Premier League.
|
Erling Haaland tiếp tục chứng minh đẳng cấp siêu tiền đạo. Anh đạt cột mốc 50 bàn trong 50 trận sân nhà Premier League cho Man City. Thành tích này chỉ kém kỷ lục do Alan Shearer thiết lập trong 47 trận.
|
MU gặp Haaland không đúng lúc khi phong độ của anh đang thăng hoa. Tiền đạo người Na Uy ghi tới 15 bàn trong 10 trận gần nhất cho CLB và ĐTQG, riêng mùa này có tới 11 pha lập công.
|
Chiến thắng này là trận derby Premier League thứ 10 mà Pep Guardiola ca khúc khải hoàn. Ông gia nhập nhóm HLV hiếm hoi cùng Sir Alex Ferguson (20) và Matt Busby (15) có trên 10 chiến thắng ở các trận derby Manchester.
|
Đây cũng là trận đấu thứ 600 trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola với thành tích cực kỳ khủng. Các đội bóng của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha ghi tới 1.501 bàn (trung bình hơn 2,5 bàn/trận).
|
Hình ảnh quen thuộc của MU tiếp tục tái diễn. "Quỷ đỏ" chơi sáng sủa ở trận mở màn thua Arsenal, sau đó là chuỗi màn trình diễn thất vọng khi hòa chật vật Fulham, thắng Burnley nhờ quả phạt đền phút cuối, và thua bạc nhược trước Man City.
