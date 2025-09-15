Trận thua 0-3 trước Man City không chỉ là thất bại trong một trận derby, mà còn là lời cảnh tỉnh nghiệt ngã cho tập thể đang chìm trong khủng hoảng dưới thời Ruben Amorim.

MU hỗn loạn từ chiến thuật đến tinh thần.

Manchester United khởi đầu mùa giải 2025/26 theo cách không ai mong muốn: tệ hại nhất trong 33 năm. Thất bại 0-3 trên sân Etihad khiến Ruben Amorim nối dài chuỗi thành tích nghèo nàn với chỉ 8 chiến thắng sau 31 trận ở Premier League.

Nếu coi derby Manchester là thước đo tham vọng, thì Man United cho thấy họ chẳng còn vị thế của một đội bóng lớn, mà chỉ là tập thể rệu rã, bế tắc từ khâu tổ chức đến tinh thần.

Sai lầm cá nhân - căn bệnh kinh niên

Ba bàn thua trước Man City không đến từ những pha phối hợp siêu đẳng, mà phần lớn do chính Man. United tự “biếu không” cơ hội. Bàn mở tỷ số bắt đầu khi Amad Diallo và Manuel Ugarte đứng sai vị trí, để Rodri chọc khe xuyên thẳng hàng thủ dù toàn bộ đội hình đã lùi sâu.

Bàn thứ hai xuất phát từ tình huống MU xử lý lỗi ở quả ném biên, rồi hàng loạt sai sót dây chuyền: Ugarte bị xỏ háng, Leny Yoro mất hút trước Jeremy Doku, Luke Shaw chậm chạp trong việc bắt tốc độ của Haaland. Đến bàn thứ ba, Harry Maguire bị chỉ trích vì mất bóng, nhưng gốc rễ là đường chuyền ẩu của Ugarte cho Shaw, mời gọi Bernardo Silva lao lên cướp bóng.

Những pha bóng như thế không còn hiếm, mà đã thành “thương hiệu” của Man United thời hậu Ferguson: một tập thể luôn chực chờ mắc sai lầm.

Nếu cần một hình ảnh tóm gọn sự hỗn loạn chiến thuật của Amorim, đó chính là Bruno Fernandes. Đội trưởng, người sáng tạo số một, bị kéo lùi xuống đá như một “số 6 bất đắc dĩ”. MU thừa số 10 nhưng thiếu tiền vệ phòng ngự, và Fernandes phải hi sinh để lấp chỗ trống.

Kết quả? 86 pha chạm bóng trước Man City, không lần nào trong vòng cấm đối thủ. Số lần mất bóng chỉ kém Bryan Mbeumo.

Quan trọng hơn, Bruno bị tước đi vũ khí nguy hiểm nhất: khả năng tấn công trực diện. Khi phải phòng ngự, anh không giỏi trong việc đọc tình huống hay kèm người, bằng chứng là để Phil Foden thoát xuống đánh đầu mở tỷ số - kịch bản từng lặp lại trước đó với Emile Smith Rowe của Fulham.

Thay vì giải quyết vấn đề nhân sự bằng chiến lược dài hạn, Amorim chọn cách vá víu, và Fernandes trở thành “nạn nhân” tiêu biểu.

Ruben Amorim quá cố chấp, không chịu thay đổi triết lý ở MU.

Cựu danh thủ MU, Roy Keane nhận định các cầu thủ “Quỷ đỏ” không tin tưởng vào hệ thống mà Amorim áp dụng. Nhìn cách họ thi đấu, khó mà phản bác.

Người thì bị ép chơi sai vị trí, người thì như mất phương hướng. Tất cả gò bó trong khuôn khổ chiến thuật không phù hợp, tạo nên một tập thể “vá víu” - một phiên bản thỏa hiệp, yếu ớt và rời rạc.

Kobbie Mainoo, khi vào sân hiệp hai, mang lại chút sinh khí nhưng cũng không thoát được sự gò bó. Yoro và Shaw liên tục thua thiệt trong các pha đối đầu. Đáng buồn nhất là thái độ: sự sợ hãi lộ rõ mỗi khi Doku hay Haaland bứt tốc. Nhận xét sắc lạnh của Keane về Luke Shaw - “cậu ta buông xuôi, như giương cờ trắng” - chính là tấm gương phản chiếu tinh thần hiện tại của MU.

Cùng đá cắm, nhưng Benjamin Sesko và Erling Haaland mang đến hai hình ảnh đối lập. Sesko chạm bóng nhiều hơn Haaland 21 lần, nhưng không lần nào trong vòng cấm Man City. Haaland, ngược lại, có tới 9 lần hiện diện trong vòng cấm MU, và biến mỗi pha bóng thành mối đe dọa thực sự.

Sesko - bản hợp đồng 74 triệu bảng - khát khao thể hiện, nhưng tuyến sau thiếu ý tưởng sáng tạo khiến anh gần như tàng hình trong vòng cấm. Chỉ số xG 0,03 của Sesko là minh chứng cho sự nghèo nàn trong khâu tổ chức tấn công. Cùng lúc đó, Haaland trở thành “cỗ máy hủy diệt” được tiếp đạn đều đặn từ đồng đội.

Amorim và con số biết nói

31 điểm sau 31 trận, hiệu số -13, chỉ thắng 8 trận - trong đó 3 trước các đội đã xuống hạng. Đó là bản tóm lược cay đắng về kỷ nguyên Amorim cho đến lúc này.

Siêu máy tính của Opta còn đưa ra một viễn cảnh đáng xấu hổ: MU có khả năng xuống hạng (11%) cao hơn cơ hội lọt vào top 5 (7,3%). Với một CLB từng là biểu tượng thống trị Premier League, đây là sự tụt dốc không thể chấp nhận.

MU trải qua 90 phút tệ hại ở derby Manchester.

Manchester United không thua đơn thuần vì chênh lệch chất lượng với Man Man City, mà vì họ đang rệu rã từ gốc rễ. Từ chiến thuật thiếu cân bằng, sai lầm cá nhân triền miên, đến tinh thần bạc nhược - tất cả tạo nên một bức tranh u ám.

Amorim có thể kiên định với triết lý, nhưng kiên định khác với cố chấp. Khi cầu thủ không tin vào hệ thống, khi chiến thuật bóp nghẹt điểm mạnh và phơi bày điểm yếu, thì bất kỳ triết lý nào cũng chỉ còn là lý thuyết.

Trận derby không chỉ là thất bại, mà còn là hồi chuông báo động: nếu không thay đổi, Man United không chỉ mất vị thế, mà còn phải đối mặt với một viễn cảnh còn tệ hại hơn - trở thành đội bóng lớn lạc lối, sống bằng hào quang cũ thay vì hiện tại.

Manchester United rơi vào một vòng xoáy: sai lầm, hoài nghi, và thất bại. Nếu không phá vỡ sự thỏa hiệp chiến thuật và tinh thần, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục chỉ là cái bóng mờ của chính mình.