Siêu phẩm đá phạt góc của Di Maria
Sáng 15/9, Di Maria rực sáng với pha lập công giúp Rosario Central cầm hòa Boca Juniors 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 giải VĐQG Argentina.
Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.
Khuya 14/9, các cầu thủ MU vỗ tay hướng về khán đài dành cho CĐV đội khách, dù khu vực này gần như trống rỗng sau thất bại 0-3 trước Man City thuộc vòng 4 Premier League.
Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khiến Inter Miami thua đậm Charlotte FC 0-3 ở vòng 30 MLS sáng 14/9.
Trên X, trang 433 đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng hụt của cầu thủ Thái Lan gây sốt.
Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau thất bại 0-1 trước Cape Verde ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào sáng 10/9, Andre Onana có va chạm mạnh với một cổ động viên quá khích.
Sáng 10/9, Son Heung-min ghi 1 bàn và có kiến tạo trong trận hòa 2-2 của Hàn Quốc trước Mexico.
Andre Onana phản ứng tệ, dẫn đến bàn thua duy nhất của Cameroon trước Cape Verde tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.
Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.