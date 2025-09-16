Umtiti giải nghệ

Samuel Umtiti chính thức thông báo giải nghệ ở tuổi 31, khép lại sự nghiệp vinh quang nhưng cũng đầy cay đắng.

Trong bài đăng trên trang cá nhân khuya 15/9, cựu trung vệ Barcelona và tuyển Pháp viết: "Sau một sự nghiệp đầy ắp những thăng trầm, đây là lúc để nói lời chia tay. Tôi đã cống hiến với niềm đam mê và không hối tiếc điều gì".

Umtiti bắt đầu sự nghiệp ở Lyon và có 170 lần ra sân trước khi gia nhập Barcelona năm 2016 khi mới 22 tuổi. Năm 2018, Umtiti được xem là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Nhưng từ ánh hào quang ấy, mọi thứ nhanh chóng trượt dài. Sau World Cup 2018, anh không có mùa nào đá hơn 18 trận cho Barcelona.

Hè 2022, Umtiti gia nhập Lecce theo dạng cho mượn, trước khi hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn. Một năm sau, cầu thủ sinh năm 1993 chia tay Barcelona và gia nhập Lille dưới dạng tự do. Dù vậy, anh chỉ ra sân 13 trận trong 2 năm qua trước khi lâm cảnh thất nghiệp trong hè 2025.

Umtiti có 31 lần khoác áo tuyển Pháp, đóng vai trò chủ chốt cùng Raphael Varane trong chiến tích vô địch World Cup 2018. Anh cũng ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Bỉ ở bán kết, đồng thời ra sân cả 6 trận đấu của Pháp tại giải đấu ở Nga.

Suốt 7 năm gắn bó với Barcelona, Umtiti ra sân tổng cộng 133 lần, giành được 7 danh hiệu lớn, gồm 2 chức vô địch La Liga liên tiếp. Tuy nhiên, từ mùa 2017/18, chấn thương đầu gối khiến Umtiti phải chịu nhiều cơn đau và chỉ thi đấu ở mức độ hạn chế.