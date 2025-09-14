Umtiti trở thành bí ẩn lớn nhất của bóng đá thế giới

Từ ngôi sao 70 triệu euro đến cầu thủ không đội bóng, hành trình của Umtiti đang khép lại trong sự im lặng khó hiểu.

Hơn bảy năm sau ngày nâng cao chiếc cúp vàng thế giới cùng tuyển Pháp tại Nga, Samuel Umtiti giờ đây lại xuất hiện trên các mặt báo vì một lý do khác: sự mờ nhạt khó hiểu của sự nghiệp. Những hình ảnh anh rời khỏi sân tập của Olympique Lyonnais gần đây lập tức thổi bùng lên những đồn đoán về một tương lai còn mịt mờ hơn cả quá khứ gần.

Từ đỉnh cao đến vực sâu

Năm 2018, Umtiti được xem là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Pha đánh đầu tung lưới Bỉ ở bán kết World Cup biến anh thành người hùng dân tộc, đưa giá trị chuyển nhượng lên tới 70 triệu euro. Barcelona khi ấy coi anh là báu vật, một mảnh ghép then chốt để thay thế Gerard Piqué. Nhưng từ ánh hào quang ấy, mọi thứ nhanh chóng trượt dài.

Chấn thương đầu gối dai dẳng bào mòn thể lực, và theo thời gian, cả sự tự tin lẫn phong độ cũng dần mất đi. Những lần được cho mượn ở Lecce rồi Lille chỉ làm lộ rõ thêm sự thật: Umtiti không còn là chính mình. Anh rơi vào lãng quên, vắng bóng ở các sân khấu lớn, để rồi bóng đá châu Âu dường như chẳng còn nhớ đến một trung vệ từng bất khả xâm phạm.

Điều khiến câu chuyện của Umtiti trở nên khó lý giải chính là sự im lặng tuyệt đối. Anh gần như biến mất khỏi truyền thông, không một lời giải thích về tình trạng thể lực hay quyết định nghề nghiệp.

Ở tuổi 31, sẽ tròn 32 vào tháng 11 tới, lẽ ra đây vẫn là thời kỳ sung sức với một trung vệ kinh nghiệm. Thế nhưng, tất cả những gì người hâm mộ thấy chỉ là bóng dáng Umtiti rời khỏi sân tập Lyon, nơi anh trưởng thành và bước ra ánh sáng.

Sự xuất hiện này lập tức thổi bùng tin đồn. Có người tin rằng anh cân nhắc một “điệu nhảy cuối cùng” trong màu áo đội bóng cũ, khép lại sự nghiệp bằng những bước chạy nơi khởi đầu.

Ngược lại, báo chí Pháp cho rằng Umtiti ghi hình sẵn một video chia tay, chỉ chờ ngày phát hành. Một số ý kiến cực đoan hơn khẳng định: anh có thể chọn cách lặng lẽ rút lui, không tuyên bố, không lễ tri ân, chỉ đơn giản là biến mất.

Một sự nghiệp bị bỏ lỡ

Thật khó tin khi một cầu thủ từng đứng trên đỉnh thế giới lại có thể kết thúc sự nghiệp theo cách mờ nhạt như thế. Sự nghiệp của Umtiti là minh chứng rõ nét cho sự mong manh của bóng đá đỉnh cao: một chấn thương, một quyết định sai lầm trong điều trị, và cả một con đường vinh quang có thể sụp đổ.

Ở Lyon, nơi từng là bệ phóng đưa anh tới Barcelona, người hâm mộ vừa hy vọng vừa hoài nghi. Liệu có thể chứng kiến Umtiti một lần nữa ra sân trong bộ quần đùi áo số, hay tất cả chỉ là những tàn dư cuối cùng của một sự nghiệp bị thời gian và chấn thương nghiền nát?

Samuel Umtiti - một bí ẩn chưa có lời giải. Có lẽ, với chính anh, sự im lặng lại là cách duy nhất để giữ lại phần nào ký ức đẹp đẽ của một trung vệ từng đứng trên đỉnh thế giới.