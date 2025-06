Barca dứt nợ

Sau gần 5 năm vật lộn trong khủng hoảng tài chính trầm trọng, FC Barcelona cuối cùng cũng khép lại một chương sử đầy u ám. Họ thanh toán xong toàn bộ khoản lương bị hoãn cho dàn sao từng khoác áo CLB trong mùa giải 2020.

Một hành động tưởng nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn - không chỉ là lời cam kết danh dự được hoàn thành, mà còn là bước thanh lọc cuối cùng của một triều đại từng đưa Barcelona đến bờ vực phá sản.

Khoản thanh toán cuối cùng trị giá 16 triệu euro, được thực hiện vào cuối tháng 6/2025, đánh dấu kết thúc của thỏa thuận hoãn lương lên tới 121,7 triệu euro - bao gồm gần 43% lương cố định và toàn bộ các khoản thưởng biến động của hàng loạt ngôi sao đội một. Kể từ tháng 12/2021, Barca trả dần trong tám đợt. Và giờ đây, cánh cửa nặng nề từ nhiệm kỳ Bartomeu chính thức khép lại.

Không quá bất ngờ khi Lionel Messi là người được nợ nhiều nhất. Huyền thoại sống của sân Camp Nou từng đồng ý hoãn 47,6 triệu euro tiền lương trong bối cảnh CLB như “con tàu đắm”.

Phần còn lại, 5,96 triệu euro, được chuyển đến anh trong đợt thanh toán cuối cùng. Theo nguồn tin thân cận, Messi và người đại diện xác nhận Barca hoàn tất mọi nghĩa vụ - một động thái có thể mở ra con đường tái hợp trong tương lai, dù là dưới hình thức nào.

Nhưng cái tên khiến nhiều người bất ngờ lại là Samuel Umtiti - người đứng thứ hai trong danh sách chủ nợ, với 9,9 triệu euro bị hoãn, xuất phát từ mức lương cố định lên đến 23,1 triệu euro. Trong khi đó, các công thần như Sergio Busquets (22 triệu), Griezmann (18), Jordi Alba (17,6) hay Coutinho (15,9) cũng có tên trong danh sách đòi nợ muộn.

Điều đáng nói: không phải tất cả đều xứng đáng với mức đãi ngộ họ từng nhận. Một số người để lại những di sản lớn; số khác, như Umtiti hay Coutinho, lại là những "di tích" của giai đoạn chi tiêu không kiểm soát - nơi Barca trả lương như đội bóng nhà giàu nhưng thu về kết quả như đội bóng hạng trung.

Trong số những người hưởng lương bị hoãn còn có Ronald Koeman, HLV từng bị sa thải giữa mùa giải 2021 trong bối cảnh đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng phong độ và nội bộ. Ông từng bị nợ gần 6 triệu euro, và giờ cũng đã được thanh toán đầy đủ.

Đáng chú ý, Koeman và Chủ tịch Joan Laporta vừa công khai giảng hòa sau hơn hai năm căng thẳng - như một cử chỉ biểu tượng khép lại thời kỳ đối đầu.

Ba thành viên khác trong ban huấn luyện của Koeman gồm Henrik Larsson, Alfred Schreuder và Albert Roca cũng nhận lại khoản lương chưa đến 1 triệu euro - những con số nhỏ nhưng gói ghém cả một kỷ nguyên thất bại.

Bức tranh tổng thể không chỉ là những con số. Đó là lời nhắc nhở về một Barca từng đứng bên miệng vực - thời điểm CLB phải cầu viện đến Carles Tusquets, một ban quản trị lâm thời, và trông chờ vào sự hồi sinh từ cuộc bầu cử mang lại chiến thắng cho Joan Laporta vào tháng 3/2021.

Cũng không thể quên vai trò của những cầu thủ trẻ như Pedri, Ansu Fati, Araujo, hay cả những gương mặt thầm lặng như Neto, Braithwaite, Junior Firpo... Tất cả đều chấp nhận hy sinh thu nhập để duy trì dòng máu đang khô cạn tại Camp Nou.

Và đừng quên cả những cái tên ở Barca B như Iñaki Peña, Oriol Busquets, Konrad de la Fuente..., những người dù chỉ là dự bị nhưng vẫn gánh trên vai một phần trách nhiệm tài chính.

Khoản nợ cuối cùng được thanh toán không chỉ là hành động khép lại sổ sách. Nó là lời tuyên bố rằng: Barca đã học được bài học.

Sự xa hoa mù quáng của quá khứ không thể tái diễn. Thế hệ mới dưới tay Laporta - với một Hansi Flick hiểu rõ ADN của CLB, cùng mô hình tài chính đang được siết chặt - sẽ phải bước đi thận trọng hơn, có trách nhiệm hơn.

Barcelona không còn là CLB phá kỷ lục chuyển nhượng. Nhưng đó lại có thể là điều tốt. Bởi sau tất cả, điều giá trị nhất mà họ vừa chứng minh là khả năng giữ lời - dù phải trả giá bằng nhiều năm chật vật.

Và trong thế giới bóng đá hiện đại, đôi khi giữ được chữ “tín” còn khó hơn cả giữ bóng.

